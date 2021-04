Publicada el 30/04/2021 a las 06:00

La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer. Esta nueva entrega recoge tres textos de Pía Barros.

_____

Huella libre

No se tatuará tu nombre en el cuerpo, no usará anillos simbólicos, no hará pan al amanecer ni cocinará tu comida, no te dibujará hijos ni inventará futuros. No. Y sin embargo envejecerás con su olor a cuestas, soñarás su espalda de esa noche, te conformarás con otras que no eran ella y llevarás al morir su nombre oculto en la punta de tu lengua.

Los malos muertos

Nadie está “bien muerto”, solo se muere así, a secas. También hay malos muertos, como este que la ronda hace años, que le produce arcadas en el alma, le desviste las pesadillas, y en el abandono final, no cruza al otro lado del sueño, porque no está bien muerto, ni siquiera en el ojo oscuro de la pistola que se apunta a la frente a veces, y desde allí, el mal nacido, le recuerda que la espera del otro lado de la bala.

Esos

Los hijos que no tuvimos sacuden almohadas en esta casa envejecida y llenan de plumas con sus juegos.

Los hijos que no tuvimos vienen de noche a acostarse entre nosotros, para que acurruquemos las pesadillas.

Los hijos que no tuvimos corren por las escaleras, gritan, desordenan el aire, dispersan el polvo y no cesan de buscar por los rincones a los padres que no fuimos.

Los hijos que no tuvimos nos enterraron hace tiempo y lloraron lágrimas secas que aún se adhieren a las paredes de esta casa que no habitamos.

_____

Pía Barros (1956) es escritora, pero se declara sobre todo feminista. Estudió la Licenciatura en Castellano en la Universidad de Santiago de Chile. Desde 1978 se ha dedicado a su gran pasión: dar talleres literarios. En la actualidad es directora de los Talleres Ergo Sum y de la Editorial Asterión. Dirige el proyecto internacional Basta!, contra la violencia de género. Es autora de los libros Miedos transitorios (1986), A horcajadas (1990), El tono menor del deseo (su primera novela, 1991), Signos bajo la piel (1994), Ropa usada (2000), Lo que ya nos encontró (2001), Los que sobran (2003), Llamadas perdidas (2006), La Grandmother y otros (2007), El lugar del otro (2010), Las tristes (2015) y Hebras (2020). Estos tres microrrelatos inéditos forman parte de Duele, de pronta aparición. Sus textos se encuentran recogidos en numerosas antologías y sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Es miembro de la Red de Escritoras Microficcionistas y de la de Autoras chilenas.