Mezcla de opinión e información.



En el conjunto de reportajes esta vulneración se produce de manera grave y reiterada en la entradillas. También en el no respeto a la presunción de inocencia generalizado de Democracia, Ley y Orden [título del reportaje], o en el recurso excesivo a la generalización con la fuentes, para hacer pasar opiniones por información, de El factor 155. Falta de pluralismo político, social e ideológico . Es incierto que, tal y como afirma el director del programa en su misiva, los reportajes analizados sean "plurales porque aparecen los postulados independentistas". Su presencia es limitada, casi testimonial, y ni siquiera en todos los reportajes analizados. Pero además, la más grave falta de pluralidad se produce, no tanto en el nivel político, como en el social e ideológico. La voz de la sociedad catalana, profundamente dividida, difícilmente puede ser comprendida en su totalidad si se atiende al contenido de los reportajes aquí analizados. El paradigma de esta carencia se produce en el reportaje España, un sentimiento colectivo, un trabajo excluyente, que transmite una imagen monolítica de nuestro país y omite visiones diferentes, como aquellas que valoran, por ejemplo, la diversidad. También carecen de falta de pluralismo El Factor 155 (se omiten las razones de los contrarios a la aplicación del artículo de la Constitución), Posverdad y separatismo (se omiten voces que analicen el fenómeno de la posverdad en su conjunto, y no ligado exclusivamente al soberanismo en Cataluña, y no se cuenta con las voces de medios de comunicación sobre los que se desliza en el reportaje la sospecha de que su línea editorial está condicionada por la venta de publicidad institucional), Democracia, ley y orden (se omiten los argumentos de la defensa de los políticos encarcelados y/o investigados) y El periplo catalán (se incluyen abundantes opiniones que, sin embargo, no discrepan en absoluto ni entre sí ni con la línea argumental del reportaje).



Difusión de especulaciones y datos inexactos.



Ausencia de veracidad. Se producen atentados a la verdad en la entradilla de España, un sentimiento colectivo y en El factor 155, en ambos casos al identificar un todo con una parte de las sociedades española y catalana.

Elde TVE, tras analizar los reportajes sobre Cataluña emitidos en los últimos meses por el programa Informe Semanal, llega a la conclusión de que en ellos se ha producido "mezcla de opinión e información,político, social e ideológico, difusión de especulaciones y datos inexactos, y". Por todo ello ello considera que "el director de Informe Semanal y director de Informativos No Diarios no está capacitado para el ejercicio de estas responsabilidades y debería ser cesado de las mismas". El organismo de representación de la redacción ha insertado en el Inews de trabajo y comunicaciónen el que analiza cada uno de los espacios emitidos y formula preguntas a los periodistas implicados y al director de ese espacio,o, sobre diversos aspectos de contenido y forma.La respuestaa la petición de explicaciones por el tratamiento informativo de la crisis catalana es la del propio responsable de Informe Semanal, de la que destacamos aquí, de manera textual, algunas de sus afirmaciones:"Protegéis a los que consideráis '' sin comprender que todos somos TVE, que esta televisión pública es de todos y no pertenece sólo a unos pocos que os habéis erigido en guardianes gratuitos del periodismo, estirando más allá de lo razonable la legitimidad que os otorga la Ley. Lo hacéis porque algunos de vosotros estáis más próximos alque al juicio objetivo, transparente y limpio...""Demostráis, perdonadme que os lo diga,a, muy alejada de la neutralidad a la que os debéis. Es decir, primero disparáis y después preguntáis a sabiendas de quien es el muerto. No os dais cuenta de que a los enemigos de RTVE, entre los que os parecéis situar algunos de vosotros, no les basta con repartirse la publicidad que nos quitaron para apuntalar a alguna televisión privada, sino que también quieren el monopolio informativo. Y algunos de vosotros, precisamente, colaboráis de forma consciente con esa tarea de destrucción de la televisión pública. Dejadmeque añada, porque así lo siento, que RTVE es, con mucho, el grupo mediático más plural, riguroso y objetivo de todos los que hay en España. Por convicción estamos a favor de la verdad, de la pluralidad, del rigor y de la calidad. Y también estamos en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la Democracia.en todas sus manifestaciones, pero siempre desde la legalidad y con respeto a los principios y valores del periodismo libre recogidos en el Estatuto de la Información, en el Mandato marco y en la Ley de 2006 de titularidad de la radio y la televisión públicas. RTVE no puede amparar, porque sería inconstitucional, la ruptura territorial, la desigualdad, la fractura social y el fomento de actos ilegales contrarios a la convivencia en paz y en libertad".Jenaro Castro termina su respuesta insertandoque, a su modo de ver, están relaciones con las disparidades que mantiene con el Consejo de Informativos.En su escrito, el Consejo concluye que "los reportajes analizados en el presente informe contienen una serie de características comunes que los hacen. Las vulneraciones deontológicas e incumplimientos legales que contienen siguen un mismo patrón que puede resumirse en:"La responsabilidad fundamental y general de estas vulneraciones e incumplimientos legales –afirma el informe– corresponde al director del programa, Jenaro Castro. El Consejo de Informativos de TVE lamenta y rechaza rotundamente una vez más que muestrepor este órgano institucional de la Corporación, elegido democráticamente por sus profesionales de la información... Una vez más, dedica la práctica totalidad de su mensaje a criticar la labor del Consejo de Informativos de TVE e incluso a realizar valoraciones insidiosas sobre sus componentes, antes que a contestar a las preguntas que se le remiten. Su opinión raya en la calumnia cuando acusa al Consejo de Informativos de 'desprestigiar a TVE y a sus Servicio Informativos en cadenas de la competencia, prensa escrita, radios y periódicos digitales' y añade 'afines a vuestras creencias'; o cuando atribuye a sus miembros 'vocación inequívocamente depredadora y selectiva' o ', por hacer lo que exige el mandato legal, que es preguntar".Por último, el informe puntualiza que "el desprestigio de TVE y sus Servicios Informativos, cuando ocurre, no lo producen ni las palabras ni los informes y dictámenes del Consejo, sino, especialmente cuando alcanzan los grados de manipulación y censura. Estamos de acuerdo con el director de Informativos No Diarios en que RTVE no puede 'amparar la ruptura territorial, la desigualdad, la fractura social y el fomento de actos ilegales contrarios a la convivencia en paz y en libertad'. Pero informar con rigor y profesionalidad sobre algo no supone en absoluto ampararlo. Por eso informar correctamente desde TVE sobre casos de corrupción, actos terroristas, desahucios, rebeliones o asesinatos, no suponea los valores constitucionales. Afortunadamente en nuestra Constitución tienen cabida todo tipo de pensamientos e ideas, incluso las separatistas siempre que sean expresadas de manera democrática. Así lo dice el artículo 20 de la Constitución que tan gentilmente Jenaro Castro incluye en su respuesta. Además, por imperativo deontológico, en el relato periodístico es imprescindible recoger todos los puntos de vista, incluso aquellos que no nos gustan o con los que no estamos de acuerdo, para informar con honestidad a nuestros conciudadanos y cumplir así con el Estatuto de la Información de RTVE y la Ley de la Radiotelevisión de titularidad estatal". Y termina: "Por todo lo dicho anteriormente, el Consejo de Informativos de TVE considera que el director de Informe Semanal y director de Informativos No Diarios, no está capacitado para el ejercicio de estas responsabilidades y deberíade las mismas".