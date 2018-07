Reticencias internas al candidato propuesto como presidente de RTVE

La noticia de quepodría ser el nuevo presidente no ha despertado en el interior de RTVE las protestas masivas que generó el anterior anterior candidato impuesto por Podemos. A favor de Flores ha jugado su pertenencia a la plantillay su capacidad de gestor como director, desde hace seis, de Radio 3. Aún así, se recuerda que, que una de sus primeras medidas fue suprimir el espacio de Carne Cruda, y "es demasiado permeable a las presiones". Con todo, desde dentro y fuera de la empresa, se destacan las críticas a cómo se está realizando el proceso, y se pone la esperanza, no en esta solución transitoria, sino en la pronta realización del concurso público que ofrezca una salida definitiva a unos años dedicados a la exclusiva propaganda del PP.Este lunes el pleno del Congreso no ha alcanzado la mayoría de dos tercios necesaria en primera votación para r, por lo que tendrá que realizar una segunda vuelta en 48 horas, que necesita una mayoría absoluta y el respaldo de al menos cuatro grupos. Ni los seis candidatos propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y PNV, que apuestan por Tomás Fernando Flores como presidente, ni la lista del PP, que se inclina por Eladio Jareño, han contado con el apoyo necesario.

Otras muchas opiniones internas, recogidas por este medio, valoraban que se trataba de una solución de emergencia: "Es transitorio, provisional, temporal... quedémonos con eso...". Otros se referían a la persona del posible presidente: "No conozco a Flores más de lo que oigo y leo hoy. Hay de todo,, lo que sí pido a quien resulte elegido, o elegida, es que haga cambios desde el minuto uno de los censores que sí conozco. Sin eso no habrá #RTVEdetodosydenadie".A la persona de Flores se referían también desde su actual puesto de trabajo, en Radio Nacional, y también: "Puede ser que el nombre esté bien pensado, porque no merece a priori críticas políticas; además en la gestión ha sido bueno, pero es un tipo de ponerse de perfil para no levantar ampollas entre los políticos y fiel a quien le nombra. Quizás la clave estará en los nombramientos que realice para las direcciones de Informativos". Mucho más duras han sido las valoraciones de antiguos compañeros comoque escribía: "Moncloa vuelve a equivocarse. Tomás Fernando Flores entró en Radio 3 como(lo vi, estaba allí). un artista de trepar; incapaz de asumir críticas; un ego monumental; dos o tres ideas prendidas con alfileres. Como jefe utiliza la política del terror y la censura".Menos apasionado, pero con opinión igualmente negativa, se mostraba el profeso de comunicación"Que termine saliendo presidente de RTVE Tomás Fernandex Flores, directivo que llegó a dedo con el PP y censuró a Carne Cruda, y que lo haga por acuerdo entre PP y Podemos, escontra la injerencia política del PP en RTVE". A esta eliminación de ese espacio, que el aludido justificó en, se refería hoy su creador,, primero en tono sarcástico: "Tiene mi beneplácito... si no hubiera sido por él, Carne Cruda no sería hoy ahora un programa independiente y financiado por sus oyentes... ", para arremeter más tarde contra Flores: "Enhorabuena a PSOE y Podemos por encontrar. ya se ve por donde vais. No queríais politizar y nombráis a un comisario político".En un tono mucho más moderado, y poniendo el foco en los defectos del proceso, se manifestaba el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Periodistas (FAPE),que en nombre de la asociación ha declarado: "El proceso de renovación en RTVE está siendo 'poco modélico', fruto más de 'componendas políticas' que de la voluntad real de buscar el máximo de consensos. RTVE no es de los partidos,”, ha añadido antes de recordar que "necesita ser independiente del poder político para “recuperar la pluralidad y alejar para siempre las manipulaciones y la censura”. “Esperamos que esta etapa de transición que se abre hasta que se pueda poner en marcha el concurso confirme que se apuesta por la independencia y la pluralidad”, ha agregado.