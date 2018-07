La herencia de Antonio Caño en 'El País': sólo en Madrid tiene más difusión que en la República Dominicana

Publicada el 16/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 15/07/2018 a las 15:23

Pierde 23.600 ejemplares en el último año y medio

El periódico El País tuvo una difusión media en 2017 de, de los cuales correspondían a ventas en España el 68,34%, unos 119.600 diarios. El resto los vende el grupo Prisa en el extranjero, principalmente en América Latina. De hecho, según datos internos oficiales de El País a los que ha tenido acceso, laresulta ser allí su principal mercado, condel total. Es decir, en la isla caribeña colocó en 2017 unos 16.200 ejemplares,–donde vendió el 7,24%, unos 12.700 diarios– o Andalucía –el 6,12%, 10.700 periódicos–. Sólo en la Comunidad de Madrid tiene el periódico insignia de Prisa más difusión que en la República Dominicana: el 27,39%, casi 48.000 ejemplares.Esa es la difícil herencia numérica que ha dejado cesado el pasado mes de mayo como director del principal periódico de papel de España. El mes de la destitución de Caño las cifras habían empeorado respecto a la media de 2017: la difusión total fue de 160.000 ejemplares, de los que sólo se colocaron en España un 66%,Preguntado por este periódico, un portavoz de El Paíssobre la distribución del periódico en los diferentes mercados y se remitió a los datos que publica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Esta organización no ofrece públicamente cifras por países, simplemente se limita a dar el dato global de venta en España y en el extranjero, aunque sí que las recibe y audita de los medios cuya difusión controla.Aunque la difusión en República Dominicana es la más llamativa por su volumen, en otros países de aquel continente también tiene cifra significativas. El 6,5% de la difusión total de El País se coloca en México, conviertiendo a este país en el cuarto mercado más importante del diario de Prisa, por detrás de Madrid, la isla caribeña y Cataluña, y justo por delante de Andalucía. También son importantes los datos de Estados Unidos (6% de la difusión total) y Argentina (5%). En todos estos países Prisa firmó. Pero el pasado mes de mayo Prisa dejó de imprimir el diario en cinco de los siete países latinoamericanos donde hasta ahora lo distribuía. Sólo mantiene las ediciones de México y Argentina.La cifra de difusión de un periódico de papel incluye cinco categorías diferentes: venta en quiosco, suscripciones individuales y colectivas, venta en bloque y gratuita. Así, El País vende en el quiosco unos 97.750 ejemplares, según los datos a los que ha tenido acceso. Otros 58.500 los coloca a través de suscripciones individuales. Las suscripciones colectivas y de patrocinios ascienden a sólo 1.400 ejemplares, mientras que la denominadade media. El resto corresponde a la, que OJD permite contabilizar como parte de la difusión total siempre que no supere el 5%. En el caso de El País equivale a casi el 3,5%, unosDe acuerdo con las cifras de OJD, en el último año y medio las ventas del primer periódico español no han dejado de caer., cuando vendía 183.700 ejemplares, hasta el pasado mes de mayo, El País. Ahora, además, la proporción de sus ventas en el extranjero es incluso superior a la media de 2017. Fuera de España coloca ya el 34% de sus ejemplares, casi tres puntos porcentuales más.