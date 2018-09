El Consejo de Administración de Telemadrid decide "el cese automático" de Carmen Caffarel

Publicada el 27/09/2018 a las 09:16 Actualizada el 27/09/2018 a las 10:02

En la noche del miércoles,, miembro del Consejo de Administración de Telemadrid , recibió un escrito del vicepresidente del organismo en el que se le comunicabaentre ese puesto y el que ocupa como miembro del Comité de Expertos sobre RTVE , que interviene en la selección de candidatos para la presidencia y Consejo del medio público estatal. La decisión se ampara en un informe realizado por el secretario del Consejo, en el que no se da a la consejera opción a causar baja en el Comité de Expertos, sino que se decide su "cese automático", y se da traslado del informe a la Asamblea y Gobierno de Madrid.El origen del asunto es relatado apor la propia afectada: "Me enteré a través de un diario, que anticipaba la posibilidad de esa presunta incompatibilidad. A continuación, también por esa misma vía, supe que se había solicitado mi comparecencia en la Asamblea de Madrid, comparecencia que me llegó bastantes días después, con menos de 24 horas hábiles de antelación de la hora a la que se me convocaba. Por eso, por ser fin de semana,y tuve que declinar asistir, quedando a disposición de la Asamblea para una posterior solicitud . A continuación, para el consejo del día 10 de septiembre el vicepresidente incluyó en un punto del orden del día mi "supuesta incompatibilidad". Según hemos podido saber, en dicha sesión salió adelante, por mayoría absoluta, la decisión de informar al parlamento regional, pero, a pesar de ser solicitada por la propia Caffarel.Preguntada sobre el sentido de la medida acordada, la catedrática afirma: ", sino que formo parte de un Comité de expertos aprobado por Las Cortes para desempeñar una función muy concreta, no remunerada y limitada en el tiempo: evaluar la idoneidad de los candidatos que concurrieron, después de constituirse el Comité de Expertos, para optar a un puesto en el Consejo de Administración de la CRTVE o a la presidencia de la corporación. A partir de ahí algunos medios digitales, algunos diputados de la Asamblea y la mayoría conservadora del Consejo de administración de Telemadrid, en los que les debo resultar molesta por mi independencia demostrada a lo largo de muchos años. Para formar parte de un Comité de expertos hay que ser experto, y aunque esto parece un sinsentido es precisamente lo que parece que le molesta a quienes están sustentando esta persecución política sobre mí"."En este sentido –continúa Caffarel–, hay que tener en cuenta que el secretario del Consejo, claramente alineado con la mayoría conservadora,, y además 'insubsanable' por pertenecer al Comité de Expertos, mientras que en el mismo informe considera que ser miembro del Consejo de Administración y tertuliano de RTVE, situación mantenida en el tiempo por algunos consejeros, no es incompatible, a pesar de que la Ley de RTVM deja claro en su artículo 17,2 que los miembros del Consejo de Administración son incompatibles 'con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con Radio Televisión Madrid o ente similar de otra Comunidad Autónoma, con lao con sus sociedades pertenecientes a cualquiera de las anteriormente señaladas'. El informe se remite a mediodía del viernes 21 para ser tratado en la sesión del lunes 24. La mayoría conservadora rechaza darme un plazo suficiente para estudiar el informe y, no siendo jurista, para asesorarme convenientemente sobre su contenido, aprobando el informe y su remisión a la Junta de Accionistas (el Gobierno de la Comunidad) y a la Asamblea para procurar mi cese., si tan seguros estaban de su conformidad a derecho".En el escrito de referencia, se alude a un posible "conflicto de intereses" en su participación en el Comité de Expertos, ya que entre los candidatos figuran dos miembros del Consejo de Telemadrid, insinuación que resulta peculiar dado que, y entre los expertos figura Maria José Bernal, propuesta por el PP, que tiene cargo de productora en esa empresa y tiene por tanto dependencia orgánica de Jareño.En cualquier caso, habrá que esperar las posibles reacciones de los distintos grupos políticos en la Asamblea madrileña, ya que todos los miembros del Consejo de Administración fueron votados por unanimidad al producirse un acuerdo entre los diputados; hasta el momento, para la revocación de su mandato era necesaria una mayoría de dos tercios de la cámara, por lo que, elaborado por el secretario del Consejo, que dispone el "cese automático" de la citada consejera.

Carta del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid a la Asamblea de Madrid. by infoLibre on Scribd