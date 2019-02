La responsable de RTVE afirma en el Parlamento que presentará su dimisión "en cuanto haya nuevo gobierno"

Publicada el 28/02/2019 a las 20:43 Actualizada el 28/02/2019 a las 20:57

La comparecencia de Rosa María Mateo ante la comisión mixta para el control parlamentario de RTVE en el Congreso de los Diputados se resume en diez preguntas de parlamentarios del Partido Popular y diezsobre la situación de los Informativos y su actuación como máxima responsable. En unas se citaba la bajada de audiencias, en otras las presuntas, en casi todas laa la actuación que pueda tener RTVE durante las próximas citas electorales. Y en todas ellas latía, de manera más o menos explícita, el requerimiento de que abandonara su puesto.Mateo ha opuesto, una y otra vez, que ahora gozan de "veracidad, pluralismo y están en manos de los profesionales: "", ha dicho. En cuanto a su continuidad al frente de la Corporación ha sido tajante: "Presentaré mi dimisión en cuanto haya nuevo gobierno", aunque ha matizado: "Me la pueden aceptar, o no".de Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE. Una provisionalidad que ella misma cifró en un periodo de entre dos y tres meses, y que se va a prolongar no menos de un año; salvo cese a petición propia, y a expensas de unos resultados electorales imprevisibles que, en el mejor de los casos, darían paso a que la comisión mixta de control parlamentario fuera constituida y retomara los trabajos para designar un. En definitiva:, cuando en junio se cumplirá un año de su designación como máxima responsable de la corporación.En la sesión de este jueves, lo más relevante ha ocurrido durante las intervenciones de parlamentarios del PP –con un– en las que insistían en "purgas y manipulaciones al servicio del actual gobierno, desconfianza en que siguiera al frente de RTVE en las próximas campañas electorales por su uso partidista del servicio público", y un largo etcétera que está en el origen de la "caída de audiencia de los Informativos". A todo ello ha respondido Mateo defendiendo la independencia de los profesionales, y la suya propia: "; los periodistas actúan según criterios profesionales", antes de destacar que "por censura y manipulación por parte de los Consejos de Informativos, ni Europa se ve obligada a pedir explicaciones por ello al Gobierno español". Para añadir que "los controles sobre RTVE se ejercen por parte de hasta, muy por encima de los que se dan en medios públicos de Francia, Gran Bretaña, o Alemania".En otro momento, los portavoces del PP hany parcial a la presentación del libro de Pedro Sánchez, con 83 minutos en el canal 24 horas". La acusación ha sido rebatida por Mateo al destacar que "se trataba del primer presidente en ejercicio que publica un libro y", antes de recordar que "no es la primera vez que el Canal 24 horas retransmite actos de un jefe del Ejecutivo; ya lo hizo en agosto de 2017 cuando se emitió un acto del expresidente Mariano Rajoy en Chantada (Lugo) por el 40 aniversario de un grupo empresarial turístico".