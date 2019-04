TVE emite este jueves 'El silencio de otros', un documental sobre la memoria que nos robaron

Publicada el 03/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/04/2019 a las 19:09

Y, el sábado 'La Conspiración'

Multipremiado en medio mundo, el documental El silencio de otros, dirigido por, se emite este jueves a las 22.00 horas en La 2 de TVE, después de centenares de proyecciones en festivales, foros culturales y, últimamente, en centros escolares. “Después de ver tu película le he preguntado a mis padres y, por fin, he entendido quién era mi abuelo” o “He preguntado por qué los carteles de detrás de la foto de mi abuela estaban en francés y me han explicado que, efectivamente, no estaba de vacaciones como siempre me habían dicho”. Así ha relatado su directorade los escolares tras el visionado.Buenaventura es un pueblo toledano, al límite con Ávila. En 1936 contaba con unos mil habitantes. "", dice María Martín, al borde de una cuneta de la estrecha carretera. Ella lleva allí flores con frecuencia. Para ella no es una cuneta; es la tumba de su madre. Parael palacio que alberga al gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, no es la Real Casa de Correos, sino la sede de la Dirección General de Seguridad, el edificio gris y sórdido donde el policía Antonio Álvarez Pacheco, más conocido como Billy el Niño, le sometió a torturas entre 1969 y 1973. El relato continúa con historias de bebés y niños robados durante décadas, o con los intentos de la justicia argentina para que la amnistía de 1977 no amparara los crímenes de lesa humanidad, y sean sometidos a los códigos de la Justicia Universal. Y siempre, en todos los casos, la sombra que da título al documental: el silencio de los otros.Un silencio provocado durante décadas por el miedo a las represalias, a ser señalado, a las denuncias de los vencedores de la guerra civil. Un silencio continuado durante buena parte de los cuarenta años de democracia, en los que los escolares terminábamos la secundaria con libros en los que poco o nada se hablaba de la dictadura, y con muchos profesores a los que "" durante el curso a llegar a esas páginas finales de los manuales de historia. "Esta emisión en la televisión pública, en La 2, -dicen los directores- es una oportunidad única de llegar a todas las familias y todos los rincones para continuar con esta conversación urgente y necesaria sobre nuestra memoria y nuestro presente".También en La 2, este sábado se emite la película La Conspiración, sobre la figura y andanzas del general Mola, dirigida pora hace ocho años, tiempo en que ha permanecido en un cajón, coincidiendo con la llegada del PP y Mariano Rajoy al poder. Se unió en ese ostracismo a otra media docena larga de producciones sobre la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, que los presidentes de RTVE, "justificaron" en razones contables, que la oposición política calificó en el Parlamento como "simples mentiras". Con la llegada a la dirección del medio público de Rosa María Mateo, varias de ellas han sido emitidas, aunque fuera del contexto en que estaban previstas.Ahora, y apoyada en el ochenta aniversario del final de la Guerra Civil, TVE está proyectando diversos documentales y películas basadas en aquellos años; es en ese contexto en el que figura la emisión de El silencio de los otros, este jueves, y el sábado, la película de Olea, que sigue las peripecias de Mola, que dieron lugar al golpe de Estado de julio de 1936, y la consecuente Guerra Civil. Con guion de, sigue los pasos de Mola desde que llega a Pamplona, castigado por el Gobierno de la República, hasta que declara la guerra desde Radio Navarra. Narra a su vez sus conspiraciones con militares, carlistas y falangistas para conseguirlo.Al margen del éxito de audiencia –en todo caso, limitado por realizarse en una cadena minoritaria– estas emisiones demuestran quede nuestra historia ha terminado en TVE.