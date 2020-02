Ofensiva del PP contra la dirección de Telemadrid

Publicada el 11/02/2020 a las 19:26 Actualizada el 11/02/2020 a las 19:46

Duro ataque del PP al director general de Telemadrid , José Pablo López, en la Asamblea regional, cuando la diputada de esa formación, Almudena Negro le ha acusado de no haber presentado su declaración de bienes, tal y como denunció un periódico digital. Tras las explicaciones de López, que ha atribuido a la existencia de "dos informes contradictorios" de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el primero, que le exoneraba de esa obligación, y el segundo que le conminaba a presentar la información, la diputada le criticado que pusiera en duda a la Abogacía General y le ha espetado "o se va a la Fiscalía o nos vamos a ver abocados a pedir su dimisión; no hay vuelta de hoja".

El enfrentamiento, que no se ha detenido ahí, tiene como fondo las acusaciones del entorno de la presidenta regional contra la línea informativa de Telemadrid, que ha culminado, en los últimos días, con unas declaraciones de Díaz Ayuso en las que afirmaba que "era la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica", palabras muy criticadas en estamentos políticos y profesionales por la apropiación que realizaba de ese medio público. La polémica ha sobre este asunto ha dominado la sesión, muy por encima del primer encontronazo, al preguntar la diputada del PP "si estaba acusando de prevaricación a la Abogacía" y ha añadido: "si una persona es un alto cargo del gobierno, le debe lealtad institucional".

López ha respondido que "no trabajo para el Gobierno, sino para la Administración". "En cualquier caso –ha añadido– la lealtad debe ser recíproca, y yo no tengo interlocutor", antes de ofrecer a la diputada Negro que ocupara esa función "Con diálogo, con buena fe, con cooperación". El director general ha significado que le "preocupa el vacío institucional por parte de la Comunidad de Madrid hacia Telemadrid", y ha recordado que el Consejo de Administración se ha dirigido dos veces por escrito al Gobierno de la Comunidad de Madrid para pedir una reunión y que todavía no se ha fijado ninguna, así como tampoco se ha convocado a la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa. "Esta actitud del vacío es una actitud infantil, aquí estamos para resolver los problemas, para sentarnos en una mesa; por esa vía no se consigue nada".

La diputada del PP ha insistido en su ataque: "Si fuera leal con el Gobierno para el que trabaja, la izquierda no estaría aquí haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hace". Por parte de la oposición, el portavoz del PSOE, José Ángel Gómez Chamorro, ha recalcado que el director general de Telemadrid "no es un cargo del Gobierno de la Comunidad", por lo que ha acusado al PP de "no respetar la ley o interpretarla de manera partidista; Vanessa Lillo (Podemos) ha manifestado su preocupación por la estrategia de "difama que algo queda", mientras el de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha hablado de "política basura antidemocrática". En apoyo al PP, José Ignacio Arias de Vox ha criticado los "tintes ideológicos" y "muchos sesgos" de la cadena, y ha dicho que la existencia de dos informes contradictorios pone de manifiesto el "caos" que hay en la Comunidad, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Ricardo Megías, ha apuntado que "hay intereses e interesados en instaurar ese caos", y ha reconocido que López "es el centro de la diana".

Al margen de esta sesión, Infolibre ha venido informando de la situación de colapso que vive Telemadrid, estrangulada económicamente por el gobierno de Díaz Ayuso, que impide que se cubran las bajas de personal, la renovación de equipos técnicos obsoletos, o cualquier proyecto de futuro. Se da la paradoja de que en las últimas horas el Ayuntamiento de Madrid ha premiado la atención de Telemadrid y Onda Madrid a los deportes de la región, que actualmente han sido reducidos al mínimo por falta de personal.

En línea similar, ayer, y tras ser felicitada Telemadrid por su labor en apoyo a la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad intelectual, López declaraba: "En la Televisión pública no solo nos mueve la audiencia, sino la rentabilidad social"; esta misma tarde, Inma Galván, presentadora del programa Madrid Directo, recibía el Premio Madrid 112, por su colaboración con el el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, en un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso. Por último, conviene destacar que los Informativos de Telemadrid siguen progresando en audiencias, sobrepasando con frecuencia (como ayer mismo) la barrera del diez por ciento; unas cifras que dejan en entredicho las insistentes críticas por parte del PP.