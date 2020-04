Atresmedia defiende a sus profesionales ante los ataques de Vox mientras la dirección de RTVE guarda silencio

Publicada el 16/04/2020 a las 09:44 Actualizada el 16/04/2020 a las 10:00

Las acusaciones de Vox contra Televisión Española y laSexta han tenido muy diferente respuesta desde Atresmedia, grupo al que pertenece esta cadena privada, y la dirección de la cadena pública. "Rechazo total y absoluto" dice Atresmedia en un comunicado corporativo. Silencio desde la dirección de RTVE, que había recibido graves descalificaciones del mismo partido.

Este miércoles, y en el transcurso de su intervención en el Congreso de los Diputados en la sesión del control al Gobierno, Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox, acusaba al Gobierno de "haber creado un ministerio de la verdad de manera paraestatal en el que las empresas Newtral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Pastor, o el señor Roures son la Gestapo que vigila la verdad oficial". No mucho después, Antonio García Ferreras, director de laSexta, rebatía desde Al Rojo Vivo las acusaciones: "Yo no formo parte de Newtral, eso es lo primero, y no nos van a intimidar ni las amenazas, ni los insultos, ni las descalificaciones, ni la agresividad salvaje... La ultraderecha miente y lo sabe, pero es su estrategia. La manipulación, los bulos, las fake, y el odio son sus armas, pero no nos van a intimidar".

Ya en la tarde, el gabinete de comunicación del grupo Atresmedia difundía un comunicado institucional de la dirección en que afirmaba que "Atresmedia quiere hacer público su rechazo total y absoluto a las manifestaciones realizadas hoy en el Congreso por la Diputada de VOX Macarena Olona; en las que señala, entre otros, a dos destacados profesionales de esta casa como “la Gestapo que vigila la verdad oficial. Atresmedia considera inadmisibles e injustificables –especialmente en una representante pública y en sede parlamentaria– estas manifestaciones; y quiere dejar claro que no está dispuesta a dejar pasar por alto ningún ataque al trabajo de sus profesionales de la información. Cada uno de esos ataques, que se vienen sucediendo en las últimas semanas desde la misma formación política a la que pertenece Macarena Olona, supone un atentado a la libertad de información y de expresión de los medios de comunicación, que están realizando una labor social necesaria e indispensable durante esta crisis". Y terminaba: "Atresmedia respeta profundamente la libertad de opinión y de crítica, pero no acepta ni la calumnia ni la injuria y defiende, sin dejarse amedrentar por las presiones de ninguna formación política, la veracidad e independencia con la que todos sus profesionales están realizando su trabajo".

El duro comunicado del grupo privado contrasta con el silencio absoluto mantenido por la dirección de RTVE, pese a haber recibido graves acusaciones de la propia Macarena Olona durante el programa Los Desayunos del pasado lunes. En esa jornada, la significada representante de Vox, que era entrevistada por el director del espacio, Xabier Fortes, afirmó: "Consideramos, y doy voz a millones de españoles, que es una auténtica vergüenza que en la televisión española, la televisión de todos con los fondos y el dinero público de todos los españoles, precisamente a lo que se estén dedicando es a hacer un programa de humor en este momento cuando hay tanto dolor por parte de los españoles, a pesar de que lo estén intentado tapar".

La dirigente de Vox se refería al programa Diarios de la cuarentena, a lo que Fortes opuso: "Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos; su caso es un buen ejemplo, que puede decir con absoluta libertad lo que considera como nosotros también debemos defender, si así lo consideramos, la televisión pública. ¿En qué cree que estamos mintiendo o manipulando?". Su interlocutora insistió en que desde TVE se está llevando a cabo "una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir", y acusó a TVE de "estar contribuyendo a la "propagación del relato del Gobierno y está ocultando la gran desgracia que está sufriendo España", y puso como ejemplo el que se estaban emitiendo las fosas comunes de Nueva York y no los ataúdes en España. En ese punto, el presentador la recordó que TVE sí había emitido esas imágenes, e incluso un reportaje con los sepultureros desbordados de trabajo.