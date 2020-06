La dirección provisional de Rosa María Mateo se embarca en cambios radicales que comprometen el futuro de RTVE

Publicada el 01/06/2020 a las 18:00 Actualizada el 01/06/2020 a las 19:51

Primero fue la desaparición de Los Desayunos, engullidos por una remodelación de La Mañana que incluía el cese de María Casado y el traslado a esa franja de la jefa de información meteorológica, Mónica López. Luego fue la salida del presentador y editor del Telediario Fin de Semana, Lluis Guilera, para dirigir un debate político en la noche de los sábados desde Barcelona y la vuelta de Oriol Nolis, que había sido sustituido precisamente por el primero. Más tarde se anunciaba la remodelación de los informativos territoriales, que pasarán del histórico horario de las 14 horas a las 16, con tan solo un avance de cinco minutos en su actual ubicación. Y por último se anuncian cambios en cascada de corresponsales en el extranjero, que involucran ceses y traslados de profesionales tan populares como acreditados. Se trata de una revolución en TVE que marcará su futuro a medio y corto plazo, decidido por una administradora única provisional, Rosa María Mateo, nombrada para unos meses y a punto de cumplir dos años en el cargo. Y al ser una administradora única carece del órgano interno de control, el Consejo de Administración de RTVE, que las Cortes han sido incapaces de nombrar durante este amplio periodo. Lo de provisional no deja de ser, a estas alturas, un eufemismo.

Comencemos por lo último. El pasado viernes, el periodista José Ramón Patterson escribía en su cuenta de Twitter: "Toca repliegue. Me comunican que en agosto cesaré como corresponsal de TVE en Bruselas tras 5 años muy gratificantes. Quedan tres meses para hacer la "desescalada" y alguno más para, como Diocleciano, dedicarme a mis coles. Tras 42 años de profesión y 36 en RTVE, va siendo hora". El domingo, era el corresponsal en Londres, Miguel Ángel Idígoras, el que tuiteaba: "El próximo 31 de agosto termina mi contrato como corresponsal de TVE en Londres. Quiero dar las gracias a todas las direcciones que han confiado en mí durante tanto tiempo. La nueva dirección no cuenta conmigo para seguir como corresponsal en el extranjero. Y no se lo reprocho". Este mensaje era contestado por Patterson: "Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo".

Almudena Ariza ira a Londres, que a París llegaría desde China Mavi Doñate y que Lorenzo Milá dejaría Roma, junto a su esposa, Sagrario Ruíz de Apodaca, corresponsal de RNE. El lugar de Milá será ocupado por Begoña Alegría, hasta diciembre directora de Informativos. Es cierto que los cambios en las corresponsalías son cíclicos, que la mayor parte de los contratos son por cinco años, y que algunos de los ahora cesados podrán acogerse a una jubilación anticipada. No lo es menos que se trata de periodistas extraordinariamente populares y reputados, que entre ellos está Ariza, que renunció hace pocos meses a la dirección de Informativos, la omnipresente Doñate, la periodista que nos alertó del nacimiento de la actual pandemia en China, y la posterior desescalada; Milá, que también renunció a dirigir los Informativos, y adelantó desde Italia la llegada y explosión del virus en Europa, como Idígoras, o Patterson, sin aspavientos, con concreción, ejercicios periodísticos en minuto y medio... "Un dislate", "desastroso", "pero, ¿de qué va esta dirección?"... entre la incredulidad y el rechazo se manifiestan para info Libre muchos de sus compañeros en la redacción central. Los cambios en las corresponsalías estaban previstos para agosto, pero estos mensajes públicos de los dos interesados provocan el adelanto casi tres meses. Ya este mismo lunes, Bluper adelantaba queira a Londres, que a París llegaría desde Chinay quedejaría Roma, junto a su esposa,, corresponsal de RNE. El lugar de Milá será ocupado por, hasta diciembre directora de Informativos. Es cierto que los cambios en las corresponsalías son cíclicos, que la mayor parte de los contratos son por cinco años, y que algunos de los ahora cesados podrán acogerse a una jubilación anticipada. No lo es menos que se trata de periodistas extraordinariamente populares y reputados, que entre ellos está Ariza, que renunció hace pocos meses a la dirección de Informativos, la omnipresente Doñate, la periodista que nos alertó del nacimiento de la actual pandemia en China, y la posterior desescalada; Milá, que también renunció a dirigir los Informativos, y adelantó desde Italia la llegada y explosión del virus en Europa, como Idígoras, o Patterson, sin aspavientos, con concreción, ejercicios periodísticos en minuto y medio... "Un dislate", "desastroso", "pero, ¿de qué va esta dirección?"... entre la incredulidad y el rechazo se manifiestan paramuchos de sus compañeros en la redacción central.

Una mañana de más de cinco horas

una remodelación de la programación de esa franja, que se extenderá desde el informativo matinal hasta, al menos, las dos de la tarde. Se anuncia la desaparición del programa de Máximo Huerta y, lo que es más llamativo, el final de Los Desayunos, un programa histórico de los Informativos, y que en esta temporada ha alcanzado, con la dirección de Xabier Fortes, sus mejores cotas de audiencia, al tiempo de ser considerado un referente en la agenda política. Llueven las críticas en la redacción y sindicatos de TVE, pero Rosa María Mateo defiende en sede parlamentaria la apuesta por un espacio continuado que cubra toda la mañana: "Nuestros análisis nos han llevado a la conclusión de que fragmentar no logra fidelizar a la audiencia". Pero la historia de cambios se había iniciado semanas atrás. El viernes 8 de mayo, sobre las cinco y media de la tarde, Vozpopuli anunciaba que María Casado salía de La Mañana de TVE, y que su puesto sería ocupado por Mónica López, jefa de la información meteorológica de la cadena. Media hora después, la dirección de Comunicación de RTVE confirma la noticia, que había sido comunicada a Casado una semana antes. En los días posteriores se va desvelando que no se trata de un mero cambio de presentadoras, sino de, que se extenderá desde el informativo matinal hasta, al menos, las dos de la tarde. Se anuncia la desaparición del programa de Máximo Huerta y, lo que es más llamativo, el final de Los Desayunos, un programa histórico de los Informativos, y que en esta temporada ha alcanzado, con la dirección de, sus mejores cotas de audiencia, al tiempo de ser considerado un referente en la agenda política. Llueven las críticas en la redacción y sindicatos de TVE, pero Rosa María Mateo defiende en sede parlamentaria la apuesta por un espacio continuado que cubra toda la mañana: "Nuestros análisis nos han llevado a la conclusión de que fragmentar no logra fidelizar a la audiencia".

En paralelo, TVE informa de la vuelta a Barcelona de Lluis Guilera, editor y presentador del Telediario Fin de Semana, que realizará desde allí un programa de debate político en la noche de los sábados. Para cubrir su baja vuelve Oriol Nolis, a quién Guilera había sustituido, tras haber sido su editor adjunto.

Informativos territoriales a la hora de la siesta



Con todo, el anuncio que ha causado mayor impacto ha recaído en los Informativos Territoriales, que se venían emitiendo en las distintas autonomías a las 14 horas, con una duración de 27 minutos, y que tenían a las 16 horas una edición de alrededor de 10 minutos. La dirección ha decidido que a las 14 horas se emita un avance de doce minutos se traslade al termino del Telediario y El Tiempo. Conviene recordar que estos informativos regionales, de proximidad y dedicados en exclusiva a la actualidad en cada una de las autonomías, permanecían anclados en su horario desde su creación, hace más de cuarenta años. Para CCOO "solo a quien asó la manteca se le ocurre anunciar el recorte en la programación de los informativos de la estructura territorial. Solo a quien asó la manteca se le ocurre derribar un pilar del servicio público, la información territorial, para emitir un concurso cualquiera" (en referencia a Bloqueados por el Muro, un espacio de origen japonés que se emitirá en coproducción con Getmusit). Para CGT "es una vergüenza; la información de cercanía es uno de los pilares de la oferta de servicio público de TVE". El propìo Consejo de Informativos "considera que los informativos de nuestros Centros Territoriales y de Producción son imprescindibles y un baluarte de la vertebración territorial exigida por la ley. Rechazamos que puedan ser relegados y con ellos el trabajo de 1.300 compañeros". En su comunicado, el CdI considera a los informativos territoriales "un patrimonio que TVE no puede dejarse arrebatar relegando todo ese trabajo a horarios que quedan fuera de los usos y costumbres de los ciudadanos para informarse. Además, consideramos poco acertada la pérdida de esa franja histórica de los informativos territoriales que avanza la actualidad, teniendo en cuenta que algunos se emiten desde 1977". El escrito finaliza lamentando que "no se haya informado ni oído" a sus representantes "sobre cambios de gran calado", como este. Y destaca "que estas decisiones se están adoptando bajo una dirección de informativos y una administración única de carácter provisional".

Este rechazo interno es especialmente sensible en autonomías como Cantabria, que carece de televisión propia y, por tanto, de un informativo que ponga el foco en la actualidad de la región, o Canarias, que teme alejarse, aún más, del conjunto de España. Son también sensibles las quejas desde Cataluña, segundo centro de producción de TVE, que intenta aportar nuevos espacios a la programación y que considera este cambio un contrasentido. Todos coinciden en que "no es lo mismo emitir un informativo de proximidad a la hora de comer, que postergarlo a la de la siesta".

No obstante, a media tarde, RTVE ha difundido una nota, tras reunirse la dirección con el Comité Intercentros, en la que asegura que "la información territorial en RTVE está garantizada". En concreto, la oferta informativa en La 1 incluirá 12 minutos en la emisión de las 14 horas y un aumento paulatino del informativo de las 16 (seis minutos más, hasta llegar a 18, ya la próxima semana) a medida que se completa la desescalada, con el objetivo de recuperar la misma oferta que antes de la pandemia (39 minutos), cuando se haya completado el proceso. “No hay voluntad de disminuir la emisión de los Centros Territoriales”, han señalado los responsables de RTVE. En cuanto a Cataluña y Canarias, las emisiones en desconexión serían las mismas que en el resto de España y en La 2 se ampliarían las desconexiones en nuevas franjas. La dirección ha insistido en que los Centros Territoriales, las desconexiones y la participación en los Telediarios y el Canal 24 horas, siguen siendo una prioridad para la empresa. “El impacto del estado de alarma ha sido intenso porque hay centros de muy reducidas dimensiones donde las distancias de seguridad son complicadas; aun así, la oferta no ha disminuido significativamente”.