Una Navidad distinta... menos para las televisiones

No es una Navidad más. No lo es ni siquiera para las televisiones: las normas dictadas por Sanidad obligan a un cierto grado de confinamiento en los hogares que, aumentará sin duda la omnipresencia de las, cada vez más grandes, pantallas. Todos los grandes grupos televisivos lo saben... y todos se refugian en programaciones familiares, tradicionales, habituales en sus respectivas cadenas, y ancladas en los espacios que mejores réditos han proporcionado en los últimos meses. Hasta TVE, que ofrecerá citas propias de las festividades, repite formatos estrenados hace diez o veinte años. Nadie deja espacio a innovación alguna; nadie apuesta por atraer a los más jóvenes que, si no pueden salir, escaparan a otras estancias de la casa. Cierto que también todos los programadores saben que, Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, la televisión –a excepción del momento de las Campanadas– estará como imagen y ruido de fondo, muy lejos de la atención, del protagonismo, que disfruta el resto del año... y actúan en consecuencia.

TVE 1

La principal cadena de TVE se vuelve a su mayor éxito de audiencia, MasterChef, con un programa especial dedicado a los más mayores, MasterChef Abuelos; y otra a los pequeños, MasterChef Junior. Por Telepasión 30 aniversario: el gran guateque, con Florentino Fernández, Alaska y la Terremoto de Alcorcón desfilarán rostros populares del presente y pasado de TVE como Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile, María Escoté, Palomo Spain, Nieves Álvarez, Ion Aramendi, Anne Igartiburu, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Mónica López, Ramón García, Paco Lobatón, Julia Otero, José Manuel Parada, Francine Gálvez… Más música, en este caso profesional, con los especiales dedicados a Pablo Alborán, Raphael, y Vanessa Martín, mientras Viaje al centro de la tele se convertirá en un karaoke con más de 200 canciones en castellano. La novena edición de la Fundación Inocente, Inocente, en favor de los niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social en España, contará con Juanma Iturriaga, Anne Igartiburu, Jacob Petrus y Carolina Casado como presentadores, mientras entre "los inocentes" estarán el futbolista Joao Félix, el cantante David de María y Dioni, del grupo Camela, y la participación de presentadores históricos como Juan y Medio, Miriam Díaz Aroca y Paula Vázquez. También vuelve el especial de Nochevieja de José Mota, que titula Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso), y aborda, a su estilo, lo vivido en 2020, con referencia especial a los más mayores y algunos personajes del año como fray Fernando Simonje que, junto al coro del Monasterio de Silos-pillan, interpretará una versión gregoriana de Resistiré e imitaciones de Salvador Illa, Donald Trump o María Jesús Montero. TVE ha decidido que sean dos mujeres las protagonistas de las campanadas: Anne Igartiburu, que sumará 16 años consecutivos al frente de la retransmisión, con diversos acompañantes masculinos, y Ana Obregón, que lo hará por cuarta vez, en un año especialmente difícil para ella tras la muerte de hijo. Una hora después, Ana Guerra y Roberto Herrera tomarán el relevo desde Santa Cruz de Tenerife. Será el debut de la cantante, y la diecisiete ocasión en que Roberto Herrera estará ante las cámaras. Hace tres años Ana García Obregón @anitaobregon y Anne Igartiburu @anneigartiburu_ bromeaban con la idea de dar juntas las campanadas.



Hace tres años Ana García Obregón @anitaobregon y Anne Igartiburu @anneigartiburu_ bromeaban con la idea de dar juntas las campanadas. Antes y después del cambio de año se emitirá Feliz 2021, con Chenoa y Florentino Fernández como presentadores y con actuaciones musicales de, entre otros, Blas Cantó, Miki, Pastora Soler, Edurne, Rosa López, Melani, Soleá, Aitana, Lola Indigo, Pablo Alborán, Pablo López, Vanesa Martín, Sweet California, Beret, Tamara, Antonio José, Marta Sánchez, Bely Basarte, Efecto Pasillo, Sebastián Yartra, David de María, Rozalén, Chenoa, Melody, Ana Mena, Rosario Flores, Diana Navarro Ana Guerra, Cepeda, Nia, Flavio, Eva B, Maialen, Hugo, Samantha… Ya en la mañana siguiente, la apuesta segura que supone el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Desde la Gran Sala Dorada del Musikverein, con la narración, por cuarto año consecutivo, de Martín Llade, y la participación del coreógrafo José Carlos Martínez, creador de las actuaciones del Ballet de la Ópera de Viena. A continuación, Increíble 2020, con un resumen de los momentos más representativos del año emitidos en RTVE. La 2 como alternativa En Nochebuena, La 2 propone un maratón de humor en Cómo nos reímos con Los increíbles del humor. Un viaje de dos horas a través de grandes maestros y sus hits: Gila, Eugenio, Tip y Coll, Chiquito de la Calzada, Martes y Trece o Cruz y Raya… Y el 31, Cachitos de hierro y cromo despide 2020 con Cachitos Fest, un festival itinerante que intentará compensar la escasez de música en directo en nuestro país. Virginia Díaz contratará a las mejores bandas para cerrar el cartel más actual de momento con La La Love You, Sidonie, Estopa y Amaia & Alizzz, entre otros.



En @la2_tve, Nochevieja es sinónimo de... ¡@cachitos_tve!



Antes de las campanadas, Eva González y Roberto Leal serán los encargados de conducir el especial Adiós 2020, mientras, por quinto año consecutivo, Alberto Chicote y Cristina Pedroche serán los encargados de despedir el año y dar la bienvenida a 2021. Por lo demás, la cadena de Atresmedia anuncia temáticas navideñas para Pasapalabra, La ruleta de la suerte, ¡Boom! y ¡Ahora caigo!. La Sexta se dedica sin rubor al refrito puro y duro, con una edición de El intermedio Christmas Edition (21.15), selección de los mejores momentos del programa presentado por El Gran Wyoming. Y después tiene programado lo que han llamado Nochebuena Broncana, con algunos de los monólogos que el humorista David Broncano grabó hace años en El club de la comedia. Tan solo las campanadas, con Iñaki López y Cristina Pardo, romperán la sucesión de enlatados.