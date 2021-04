Una consejera de RTVE anima a leer un tuit en el que se ataca a un periodista de la cadena

Publicada el 14/04/2021 a las 12:56 Actualizada el 14/04/2021 a las 13:55

"Vean lo que denuncian estos compañeros" es el tuit publicado y posteriormente borrado de la actual miembro del Consejo de Administración de RTVE propuesta por el PP Carmen Sastre para remitir a un mensaje emitido en la cuenta de la autodenominada Plataforma TVE Libre en la que se exhibe una foto de varios periodistas rodeando a la candidata de Vox en Madrid para el 4M. Entre los informadores se ve al periodista de TVE Gabriel López. Y en el texto se puede leer: "Hay miradas que... el redactor de RTVE que cubre a Vox mira a Rocío Monasterio de esta manera... ¿Qué opináis de este ex miembro del Consejo de Informativos de TVE y su 'dulce' mirada?".

Inmediatamente, el periodista Xabier Fortes escribe en su cuenta de Twitter: "La plataforma fantasma (ni valor tienen para dar la cara, aunque son bien conocidos en TVE) traspasa todas las líneas rojas y pone en la diana a nuestro compañero @Gabrielopev. No se puede ser más paranoico y miserable. No al linchamiento de los profesionales de RTVE". Por su parte, Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de TVE durante el Gobierno del PP, dice: "Llevamos años soportando el rencor de ex directivos de la etapa más negra para el periodismo en los informativos de TVE. Especialmente los que como Gabriel López trabajaron por devolver la independencia y la dignidad a la tele pública".

En línea similar, Aitor Louriño, actual secretario del mismo Consejo, escribe: "Mi incondicional apoyo y reconocimiento personal a mi compañero de redacción Gabriel López. Esto de aquí abajo [en referencia a la foto] parece un chiste, pero no lo es. Así se hace bullyng a un periodista. Unos señalan, desde el cobarde anonimato, para que luego otros, en tromba, acosen y amenacen". Múltiples miembros de la redacción se han expresado en términos parecidos, como Carlos del Amor, que recalca: "Una cuenta que en su bio dice 'profesionales de RTVE unidos contra el odio y el sectarismo' y que tuitea cosas así. Y no es el primer tuit de este estilo. Bueno, pues entre esos profesionales, que se supone representa esa cuenta, que no me incluyan".

Para buena parte de redactores de TVE consultados por info Libre , lo más destacable en este cruce de mensajes reside en que sea una miembro del Consejo de Administración quien difunda el ataque a un profesional de la propia empresa: "Es inconcebible que se llame a leer expresiones de un colectivo anónimo contra un trabajador de RTVE desde el máximo órgano de gobierno de la propia empresa", señalan, una opinión que refrenda el líder de UGT en la Corporación, Miguel Ángel Curieses: " tTdo el apoyo a Gabriel López, es absolutamente intolerable este señalamiento a los trabajadores que ejercen con independencia y profesionalidad el periodismo. Condena absoluta de estas actitudes cobardes".

La citada plataforma se creó tras la caída de la dirección nombrada por el PP y nunca ha relevado ni el número, ni la personalidad de sus integrantes, pero siempre se ha caracterizado por la defensa de la antigua dirección de Informativos, a pesar de que fueran receptores de centenares de denuncias por censura y manipulación documentadas.

En paralelo, atacan lo que consideran, sin datos, malas prácticas de los equipos que les sucedieron. Conviene recordar en este sentido que la actual consejera, Carmen Sastre, fue denunciada por el Consejo de Informativos por ordenar a una periodista redactar una noticia con el texto del argumentario del Partido Popular, sin ocultar siquiera el logo de esa formación impreso en el escrito.