El Consejo de Informativos de TVE defiende a sus periodistas tras una nota de CCOO que les acusa de informar contra Podemos

Publicada el 15/04/2021 a las 19:03 Actualizada el 15/04/2021 a las 20:14

han denunciado críticas internas y externas a su trabajo, entre las que destacan las formuladas por la sección sindical de CCOO en una nota titulada Telediarios de TVE, periodismo contra Pablo Iglesias y Unidas Podemos. También se sienten atacados por manifestaciones del propio Iglesias, Toni Cantó, Isabel Díaz Ayuso, Vox observan un evidente incumplimiento del artículo 12 del Estatuto de Información de la Corporación RTVE, que establece que los profesionales “ejercerán su trabajo con libertad” y “sin injerencias externas o internas”. El Consejo de Informativos de TVE ha concedido este jueves amparo a los periodistas de la sección de Nacional que, entre las que destacan las formuladas por la sección sindical de CCOO en una nota titulada Telediarios de TVE, periodismo contra Pablo Iglesias y Unidas Podemos. También se sienten atacados por manifestaciones del propio Iglesias, Toni Cantó, Isabel Díaz Ayuso, Vox y la Plataforma TVE Libre y la consejera Carmen Sastre . Los representantes de la redacciónde la Corporación RTVE, que establece que los profesionales “ejercerán su trabajo con libertad” y “sin injerencias externas o internas”.

Los integrantes de la seccional Nacional de los telediarios explican que en la nota de CCOO se publica la queja de un partido sin preguntar y por tanto sin reflejar la versión de la redacción sobre los hechos, y destaca que Unidas Podemos no convoca a los medios de comunicación. Sólo ofrece vídeos editados y declaraciones grabadas, sin siquiera comunicar dónde van a realizar actividades de precampaña: "Dan un producto empaquetado, en el que Pablo Iglesias habla de lo que a su partido le interesa y que por tanto no tiene por qué coincidir con nuestros criterios informativos del día. Es una práctica que vulnera derechos fundamentales y que en redacción nos preocupa especialmente".

Días después, Iglesias utilizó esta nota de CCOO en su comparecencia en La Hora de la 1. "Consideramos –afirman los periodistas-– que este tipo de acciones contribuyen al descrédito de los trabajadores de RTVE, como ha hecho Toni Cantó en ese mismo espacio, o Isabel Díaz Ayuso, ante la pregunta de una compañera que además tuvo que soportar los abucheos de la gente en cuanto dijo que preguntaba en nombre de TVE. En línea similar, Vox denuncia que no aparece en la polémica sobre las cifras del covid, y cuando se le requieren unas declaraciones se niegan a hablar con nosotros. Y no podemos dejar de recordar lo sucedido con compañeros del área que con nombre y apellidos han sido señalados directamente en Twitter por 'Plataforma TVE libre' y la consejera Carmen Sastre con intención de difamar su profesionalidad. Como consecuencia, estos compañeros sufrieron un aluvión de insultos en las redes sociales".

La respuesta del Consejo de Informativos



El Consejo de Informativos, siguiendo el procedimiento habitual, envió preguntas y consultas a las parte internas involucradas, sin obtener respuesta alguna de CCOO, y acordó por unanimidad conceder el amparo solicitado por los periodistas, y matizar algunas consideraciones. Así, ve infundadas las afirmaciones de CCOO-RTVE de que los Telediarios de TVE “están contra Pablo Iglesias y Unidas Podemos” y que “favorecen los intereses de los partidos de la derecha y de la ultraderecha”, ya que el sindicato no aporta evidencia alguna. Para el CdI "Fuera del periodo oficial de campaña electoral (y de las imposiciones legales correspondientes que conlleva), este Consejo no puede más que apoyar el uso del criterio periodístico como exclusivo procedimiento para planificar, elaborar y difundir las informaciones de los Servicios Informativos de esta casa. Un principio aplicable a la información política o de cualquier otra clase. Ningún partido político, organización sindical, empresa ni ciudadanía en general debe esperar otra cosa de los profesionales de esta casa. La televisión pública, al igual que los medios privados, no es un mero soporte o canal de comunicación que deba reproducir automática y acríticamente los contenidos editados o “enlatados” por terceros. Son sus profesionales, de manera independiente, los que libremente valoran si son material de interés general".

Por último, "lamenta la inoportunidad de que una fuerza sindical de gran implantación en RTVE proceda a atacar profesionalmente a los periodistas de los Telediarios de la televisión pública a las puertas de una campaña electoral. Es un hecho inaudito y de extraordinaria gravedad. Máxime cuando nuestra empresa está sumida en una auténtica campaña de desprestigio, azuzada por diversos partidos políticos y otros grupos de presión. Se trata de una bipolar vorágine en la que muchos pretenden sumir a esta casa cuando se la acusa simultáneamente desde ambos flancos ideológicos de manipulación. Planteamientos irreales y, directamente, incompatibles".