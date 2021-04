El nuevo presidente de RTVE promete "diferenciar entre periodismo de calidad e infoshow"

Publicada el 29/04/2021 a las 14:33 Actualizada el 29/04/2021 a las 14:55

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha afirmado este jueves que en la cadena pública no cabe el periodismo banal y sí el de calidad, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Eduardo Carazo sobre si iban a tener continuidad los programas de infoentretenimiento. Pérez Tornero ha respondido con un rotundo "no" y ha añadido que "hay que diferenciar entre periodismo de calidad e infoshow". También ha diferenciado entre producción interna y externa, dejando claro que "los Informativos son de responsabilidad editorial de Televisión Española". Aunque no ha nombrado en ningún momento al espacio Las Cosas Claras, que dirige Jesús Cintora, sí lo ha hecho el interpelante, que ha cifrado el coste diario de ese espacio en 60.000 euros y en 19.000 el pago a una productora externa que interviene en La Hora de La 1.

En una segunda intervención, Pérez Tornero ha destacado que "el periodismo que tiene que hacer RTVE es un periodismo de carácter público; es un periodismo de carácter cualitativamente valioso; es un periodismo que tiene que informar con profundidad; todo lo que sea banalización, show, espectacularidad, escándalos, no debería estar en ninguna parte de TVE, y fundamentalmente en los Informativos... creo que es un sentir general entre todos los profesionales de RTVE que el periodismo de calidad vale la pena, y que el periodismo banal no vale la pena, y menos en una televisión pública".

En esta comparecencia ante la comisión parlamentaria de control de RTVE, el Partido Popular ha urgido a Pérez Tornero para que realice los anunciados cambios de inmediato ya que, como ha sostenido la diputada Macarena Montesinos, TVE "está dominada por el sectarismo y la manipulación". "A este paso no va a haber público para sus informativos. Hoy mismo Isabel Díaz Ayuso ha ido a una entrevista en La hora de La 1, que la presentadora ha convertido en un debate", ha dicho. El nuevo presidente de RTVE ha respondido que tras las elecciones en Madrid se conocerán los primeros cambios.

Pérez Tornero ha anunciado un inmediato plan de choque para revertir la actual situación y una auditoría, aunque ha distinguido entre "relevancia y audiencia'', y ha apostado por el "factor calidad". En este contexto, ha significado que las cadenas privadas tardaron dos años en subir sus datos, así como en la incompleta medición que suministran el EGM o la empresa Kantar, ya que no se da la importancia debida a factores como el visionado en diferido, o través de otras plataformas digitales.

En su comparecencia, ha explicado que RTVE va a dar un gran paso de inmediato en el contenido no lineal. "RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea. Cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos, un cambio que es incluso difícil de imaginar. RTVE va a transformarse a tiempo y va a ser líder en contenido no lineal en colaboración con importantes alianzas internacionales", ha señalado. "En RTVE podemos ser el caudal digital de España en estos contenidos, podcast, textos, interactivos... sumaremos un nuevo consumo para toda la ciudadanía. Transformación, España rural, lo local, la diversidad cultural, la formación profesional, la sostenibilidad... personalizaremos nuestra oferta y se responderá a otras las demandas individuales y colectivas y a la presencia de nuestro país en el mundo", ha explicado.

El presidente de RTVE ha añadido que la corporación dispone de una plantilla muy sólida para afrontar la renovación. Una renovación para la que cuenta con "la actual sangre experimentada y sangre nueva que se incorporará". Y ha terminado con una llamada a los trabajadores: "Quiero que se sientan orgullosos de RTVE, y para ello pretendo la renovación con recursos tecnológicos y humanos, la promoción interna, la apuesta por la calidad, y una nueva presencia internacional con nuevas alianzas".