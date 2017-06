La primera ministra británica,, abogó este domingo por cambios en la estrategia antiterrorista y se refirió en concreto a unpor terrorismo y a nuevas normativas para. May responde así al atentado perpetrado en la noche del sábado en el centro de Londres, un ataque que se ha saldado con la muerte de siete personas y los tres terroristas, informa Europa Press."No podemos y no debemos hacer como si las cosas pudieran seguir como están. Creemos que estamos ante una nueva tendencia en la amenaza que afrontamos, ya que el terrorismo alimenta al terrorismo y los responsables se inspiran ya no en planes complejos de años o en lobos solitarios radicalizados en Internet, sino que simplemente copian a otro y utilizan los medios más crueles para atacar", afirmó May en un discurso televisado desde Downing Street.La primera ministra mencionó cuatro áreas concretas. La primera es la lucha contra la "ideología maligna" que inspira estos atentados, una "perversión" de la religión islámica y la defensa de los valores británicos de pluralismo, superior. Esta ideología "no puede se ser derrotada solo por la fuerza militar".La segunda es la elaboración de nueva normativa para reducir el espacio que tienen en Internet los extremistas. "No podemos permitir que esta ideología tenga el espacio seguro que necesita para germinar. Eso es exactamente lo que les proporciona Internet y las grandes empresas de servicios de Internet", ha argumentado. "Tenemos que trabajar con gobiernos democráticos aliados para alcanzar", apuntó.La tercera es impulsar las medidas para identificar yy la cuarta es mejorar la estrategia antiterrorista, que, aunque "robusta", necesita de una revisión ante los cambios en la amenaza. Así, defendió un incremento de las penas de cárcel por delitos de terrorismo, incluso los más leves.May destacó además la decisión de los principales partidos políticos británicos de suspender hasta el lunes la campaña de las elecciones legislativas del próximo jueves, 8 de junio, como muestra de respeto tras el atentado."Como señal de respeto, tanto laboristas y conservadores hemos suspendido por hoy nuestra campaña, pero nunca hay que permitir que la violencia", declaró. "Por tanto, las campañas se reanudarán mañana en su totalidad y las elecciones se celebrarán el próximo jueves, como estaba planeado", dijo.