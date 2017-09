Corea del Sur ayudará a sus vecinos del Norte con casi 7 millones a través de la ONU

El Gobierno de Corea del Sur ha aprobado este jueves la(cerca de 6,7 millones de euros) en ayuda a Corea del Norte a través de agencias de Naciones Unidas, si bien no ha desvelado la fecha en la que procederá a la misma."El Gobierno valorará el momento adecuado para la, entre ellos la situación intercoreana", ha dicho el Ministerio de Unificación surcoreano.La decisión ha sido adoptada durante una reunión para sopesar el, citando la grave crisis humanitaria a la que hacen frente en el país, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.La decisión es la primera a nivel de ayuda humanitaria aprobada por el Gobierno de Moon Jae In , quien accedió a la Presidencia en mayo. Asimismo, supondría el reinicio de la entrega de ayuda a través de agencias de la ONU, suspendidas en diciembre de 2015.con Corea del Norte y dispuesto a iniciar conversaciones, si bien después del ensayo nuclear de Pyongyang del 3 de septiembre ha resaltado que no es el momento adecuado para el diálogo.La semana pasada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad imponer a Corea del Norte elCorea del Norte ha llevado a cabo en los últimos años numerosas-incluido un ensayo nuclear el 3 de septiembre- que se han traducido en un endurecimiento del régimen de sanciones internacionales, lo que no ha servido para disuadir a Kim Jong Un.Las autoridades norcoreanas justifican su escalada nuclear y militar por lade lo que considera movimientos provocadores de Corea del Sur y Estados Unidos. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra porque solamente firmaron un armisticio para cesar indefinidamente las hostilidades