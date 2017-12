El Supremo de Brasil suspende los indultos aprobados la semana pasada por Temer

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil,, ha anunciado este jueves laaprobados la semana pasada por el presidente del país,, horas después de la petición formulada en este sentido por la Fiscalía.Lúcia ha sostenido que el decreto aprobado por el mandatario "da, en especial a los denominados 'crímenes de guante blanco'", según ha informado el diario brasileño O Globo. Asimismo, ha indicado que decreto "no tiene fundamento jurídico válido", criticando además que. "El indulto no es ni puede ser instrumento de impunidad", ha remachado.La fiscal general de Brasil,, afirmó en su petición al Supremo que "el jefe del Poder Ejecutivo no tiene un poder ilimitado para conceder indultos", advirtiendo de que, si existiese dicho "poder ilimitado",ni se respetarían "los principios más básicos que constituyen la República".Los perdones aprobados con motivo de la Navidad suelen estar aplicados a presos que cumplan ciertas condiciones, pero Temer ha sido objeto de críticas en los últimos días pore incluir también a personas condenadas por corrupción.El último decreto presidencial se aplica a delincuentes no reincidentes, castigados por delitos no violentos y que hayan cumplido una quinta parte de la pena,. También elimina el límite que dejaba fuera a los presos condenados a más de 12 años de prisión.