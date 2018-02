La ablación afectará a 68 millones de niñas hasta 2030

La mutilación genital femenina en datos

Más de 200 millones de mujeres y niñas en 30 países de África, Oriente Próximo y Asia han sido víctimas de mutilación genital femenina y, a menos que haya una "" por parte de la comunidad internacional, otros 68 millones más se unirán a esta cifra de aquí ha 2030, ha alertado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres."La mutilación genital femenina constituye una violación manifiesta de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas", ha sostenido en su mensaje con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra el 6 de febrero. Se calcula que cada año unosson sometidas a esta práctica."Sin una acción concertada y urgente, para 2030, otros 68 millones de niñas podrían estar expuestas a", ha alertado Guterres, que ha reconocido que se han logrado avances en algunos países en los últimos años "gracias al firme compromiso político adquirido".Sin embargo, ha prevenido, estos avances "no bastan para seguir el ritmo al que crece la población" y, "a menos que actuemos ahora,".El secretario general de la ONU ha subrayado que para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el centrado en la, hay que respetar "plenamente los Derechos Humanos de mujeres y niñas" y acabar con la mutilación genital femenina para 2030."Con la dignidad, la salud y el bienestar de millones de niñas en juego, no hay tiempo que perder. Unidos, podemos y debemos poner fin a esta práctica nociva", ha reclamado Guterres, resaltando la Iniciativa Spotlight lanzada por la ONU y la Unión Europea que busca forjar alianzas fuertes y aunar los esfuerzos para poner fin a todas las formas dey las niñas, incluida la mutilación genital femenina.Entre los 200 millones de mujeres y niñas que han sido sometidas a mutilación genital femenina, figuran al menos 44 millones de niñas menores de 14 años que han sufrido la, siendo Gambia (con un 56 por ciento), Mauritania (54 por ciento) e Indonesia (con cerca de la mitad de las niñas de 11 años objeto de esta práctica), los países donde es más frecuente en este grupo de edad.Si se contempla el grupo de edad entre los 15 y los 49 años, según datos de la ONU,, con el 97 por ciento, seguido de Yibuti, con el 93 por ciento, y Somalia, con el 58 por ciento.Entre las consecuencias que tiene esta práctica, según resalta Naciones Unidas, figuran hemorragias graves y otros problemas de salud tales como quistes, infecciones urinarias e infertilidad, así como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos. Asimismo, pueden tener uncomo depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático o escasa autoestima, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).