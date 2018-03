May presenta sus cinco pilares básicos del futuro de Reino Unido fuera de la Unión Europea

La primera ministra británica, Theresa May , ha trazado"acuerdos recíprocos vinculantes, un mecanismo de arbitraje independiente, diálogo constante y medios de consulta; y la protección tanto de los datos como las relaciones entre los residentes de Reino Unido y la UE". Informa Europa Press.En un discurso pronunciado en la Mansion House de Londres, May ha asegurado que, el coloquialmente conocido como Brexit, y que ahora mismo ambas partes se encuentran en un "momento crucial de las negociaciones".En este sentido, May ha declarado quey en modo alguno puede tratarse de una "solución permanente", según ha hecho saber.La primera ministra ha declarado que, siendo como es una negociación,, y que tanto Londres como Bruselas "tienen que mirar más allá de cualquier precedente", caso concreto y explícito de Canadá, que "en modo alguno podría dar a la UE ni la amplitud ni la profundidad de mercado que desea".La primera ministra ha añadido que cualquier relación comercial futura entre la UE y Reino Unido deberá contar con un, y estar basada en "acuerdos recíprocos y vinculantes".Sobre la cuestión irlandesa, May ha avanzado que Londres y Bruselas tienen sobre sus hombros la responsabilidad conjunta de hallar una solución paraA partir de ahí, cualquier acuerdo posterior a la salida de Reino Unido de la UE, "".