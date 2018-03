Una adolescente de 14 años víctima de un violación muere al dar a luz en Paraguay

Una adolescente de 14 años, embarazada tras ser violada, murió al dar a luz tras permanecer 20 días hospitalizada en Paraguay. La muerte se produjo después de que los médicos intentaran provocar un parto vaginal hasta detectar que tenía un complicación respiratoria. Finalmente le hicieron una cesárea de urgencia y entonces. El bebé se encuentra estable pero con respiración mecánica y pronóstico reservado, según informa el equipo médico.La joven llegó a urgencias con una infección urinaria y. El director del Hospital Nacional de Itauguá ha declarado: "No había parámetros fisiológicos anteriores que nos indicaran que ella estaba descompensándose".Ahoradel hospital y el Ministerio de Salud también a la espera de la autopsia.La menor fue violada por un varón de 37 años que ya ha sido detenido, según ha informado el titular de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia del Gobierno paraguayo, Ricardo González Borgne. Según el último dato oficial, en 2015, 889 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Paraguay. "En el: un padrastro, tío, hermanastro, abuelo, etc. Es una de las características mas preocupantes. Es una cuestión cultural que guarda relación con el tema de la educación y reforzar los derechos de los niños", declaró Borgne.En Uruguay, el aborto está prohibido excepto en el caso de grave riesgo para la salud de la madre,y dos niñas por día son obligadas a parir, según denuncia Amnistía Internacional. Hay un problema generalizado en Paraguay, que también sucede a nivel regional. Los embarazos forzados de niñas menores de 15 años", dijo Rosalía Vega, directora de la sección paraguaya de Amnistía Internacional."Somos un país que no tenemos una educación sexual basada en la ciencia. Las autoridades aprovechan la mayoría católica del país para impulsarno científicas", expresó Vega, quien recordó que el Ministerio de Educación mantiene desde el año pasado una prohibición de divulgar contenidos educativos que incluyan la palabra "género".La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) ofreció en febrero apoyo técnico a Paraguay para desarrollar una política pública sobre educación sexual con base científica, pero el Gobierno paraguayo no ha respondido oficialmente. La CIDH ha criticado al Ministerio de Educación por su resolución, que la consideró en un comunicado "incompatible con los estándares internacionales sobre el derecho a la educación y en particular, el derecho a la educación en derechos humanos".