Ya son 40 los palestinos muertos por disparos del ejército israelí desde el inicio de la Gran Marcha del Retorno

Un total deque habían resultado heridos por la represión de las fuerzas de Israel de las protestas en la Franja de Gazaen las últimas horas, según han confirmado las autoridades del enclave palestino.El Ministerio de Sanidad gazací ha indicado que en la noche del domingo murió, quien resultó herido el viernes y quien residía en la localidad de Rafá.Asimismo, ha indicado que, ha muerto este lunes tras ser tiroteado el 13 de abril en la localidad de Jan Yunes (sur), tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.El Ministerio de Sanidad ha señalado que, de esta forma, ascienden ade las fuerzas de Israel desde el inicio de las protestas el 30 de marzo, en las que más de 5.000 han resultado heridos —entre ellos 138 en estado crítico—.Las manifestaciones han pasado hasta la fecha por un total deque está previsto que llegue a su punto máximo a mediados de mayo, en el 70 aniversario de la fundación de Israel.Israel considera que las manifestaciones a veces violentas son un esfuerzo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) —que controla la Franja— para avivar lapara posibles ataques a través de la cerca fronteriza.La respuesta militar israelí contra las manifestaciones ha recibido críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, y B'Tselem pidió a principios de abril a los militares de Israel que desobedezcan las"Una orden que permite abrir fuego contra civiles desarmados esLa responsabilidad de emitir estas órdenes ilegales y sus consecuencias letales recaen sobre los responsables políticos, y ante todo el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Ejército ", indicó la organización israelí.Así, resaltó que "el uso de fuego real contra personas desarmadas que no suponen un peligro para", al tiempo que reiteró que "no es permisible ordenar a los soldados que, la dañen o intenten cruzarla".Los manifestantes reclaman el derecho dede los refugiados —y sus descendientes— provocados por la creación de Israel en 1948 y la sucesiva guerra. Los refugiados suponen la gran mayoría de los dos millones de residentes en Gaza, gobernada por Hamás desde 2007.