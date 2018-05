Macron concede la nacionalidad francesa al maliense que salvó a un niño colgado de un edificio en París

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2018

"Bravo". À l’Élysée, Emmanuel Macron félicite Mamoudou Gassama pour son geste héroïque pic.twitter.com/jq3fXv1UmX — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2018

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 27, 2018



Mamoudou Gassama, un joven migrante indocumentado natural de Mali llegado a Francia, es el héroe deldel distrito 18 de París. Mamoudou llegó en septiembre de 2017 y desde este domingo es el Spiderman de Mali, desde que el vídeo en el que rescata a un niño deen la balaustrada de un cuarto piso se hizo famoso en redes . Trepando la fachada de la casa con la simple ayuda de sus brazos en la rue Marx-Dormoy, este gesto heroico es ya un ejemplo para todos los ciudadanos y la ciudad de París.Subí [...]. Gracias a Dios, lo salvé ", dijo el domingo por la noche, al pie del edificio. El joven maliense asegura que no se lo pensó dos veces. "Lo hice porque es un niño [...]. Realmente me gustan los niños, dice. No pensé en pisos. [...] No pensé en el riesgo.Samy, un estudiante de secundaria en el distrito XVIII, presenció la escena: "Estaba montando en scooter cuando vi que la calle estaba bloqueada por una multitud. Aparqué, levanté la cabeza y vi al niño colgando en el balcón. Durante dos o tres minutos no pasó nada, la gente simplemente gritó al interior del departamento, pero aparentemente no había nadie allí. Un grupo de personas se había dispuesto en el suelo para recibir al niño, en caso de que se cayera. Algunos habían llamado a la policía, pero nadie esperaba que apareciera nadie. Todos estaban muy asustados. ""De repente, hay un tipo queCoge al niño y lo vuelve a poner en su balcón. Todo sucedió muy rápido. No lo pensó, fue directo. La gente estaba gritando. Cuando vimos que finalmente había logrado subir, todos gritaron por alivio", cuenta el joven en declaraciones al periódico Le Parisien.Este lunes Emmanuel Macron ha recibido a Mamoudou Gassama en el Elíseo para agradecerle el gesto. El Gobierno asegura que concederá la ciudadanía al Spiderman de Mali. Por su parte, Mamoudou ha celebrado la noticia expresandoLa alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha felicitado este domingo a Mamoudou Gassama a través de Twitter: