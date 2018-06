Merkel presenta su plan para la reforma de la eurozona

La canciller alemana,, detalló por primera vez este domingo sus propuestas de reforma de la, entre las que se encuentran crear un presupuesto para inversiones, un fondo para conceder créditos y tropas de intervención, en una entrevista publicada hoy en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung recogida por Europa Prees al hilo de las propuestas realizadas también por su homólogo francés,En la entrevista con el rotativo, Merkel ha explicado que en su proyecto elpara la zona de la moneda única europea se situaría "en torno a". Deberá introducirse poco a poco y evaluarse su efecto, indicó.Sin embargo, la canciller no ha precisado si formará parte delo, como quiere Macron, estará en manos de los ministros de Finanzas de la eurozona . La líder de laha señalado, además, la importancia de este presupuesto paraAsimismo, la canciller alemana presentó su concepto para unque deberá surgir del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), creado durante la crisis de deuda . Entre otras cosas, propone ayudar cona los países que estén atravesando dificultades "siempre a cambio de restricciones naturalmente, en una cantidad limitada y con una devolución completa".Respecto a las negociaciones para el plan financiero de la UE de 2021 hasta 2027, Merkel ha recomendado acordarlo antes de las elecciones europeas de mayo de 2019. "En los tiempos inseguros actuales Europa debe ser capaz de actuar en cada momento", ha comentado."Si llevamos a cabo lentamente las deliberaciones, podría ser que durante un año entero no haya becas Erasmus o que deba retrasarse lao que no puedan aplicarse proyectos importantes para luchar contra las causas de la migración, sin mencionar los recursos de losy los importantes programas de investigación", ha alertado.Respecto de la cooperación en la UE en cuestiones de defensa, Merkel hade crear una tropa de intervención más allá de la. "Unas tropas de intervención de este tipo con unadebe, no obstante, ajustarse a la estructura de cooperación en política de defensa", declaró la mandataria alemana.