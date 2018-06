Trump reniega de la declaración conjunta del G7 tras acusar a Trudeau de ser "deshonesto y débil"

Trudeau no dejará que le "pisoteen"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha rechazado la declaración conjunta emitida tras la celebración de la cumbre del G7 en Canadá –unas reuniones marcadas por la falta de consenso en materia comercial con el gigante estadounidense– a raíz de lo que ha denominado comohechas por el primer ministro canadiense,, sobre las conclusiones de las reuniones."El primer ministro Justin Trudeau de Canadá ha actuado de forma mansa durante las reuniones del G7, en la que poder decir que los aranceles de Estados Unidos son insultantes y que 'no dejará que le manejen'. Deshonesto y débil. Nuestros aranceles son una respuesta a sus impuestos del 270% en los lácteos", ha tuiteado el presidente de Estados Unidos.Trump, que la semana pasada aplicó aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio desde Canadá, la Unión Europea y México,, en Singapur. No obstante, antes de dejar Canadá ha advertido con seguir restringiendo el comercio con naciones que según considera han tratado injustamente a Estados Unidos."No se trata solamente del G7, quiero decir, tenemos a India, donde algunos de los aranceles llegan al 100% y nosotros no cobramos nada", ha mantenido Trump en una rueda de prensa celebrada mientras el resto de participantes en la cumbre continuaban negociando en La Malbaie, Quebec. "", ha advertido.En la declaración conjunta emitida tras el fin de la cumbre, los líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Italia y Japón han recalcadoy han destacado la importancia de combatir al proteccionismo."Nos esforzaremos por", han mantenido los jefes de Estado en su comunicado.No obstante, varias horas más tarde, el presidente estadounidense ha rechazado la declaración –en la que está incluido– a través de su cuenta personal de Twitter, donde ha ordenado a los representantes de Estados Unidos en la cumbre quehechas por el primer ministro canadiense en la rueda de prensa que daba fin a la cumbre.Trump, que ha principios de la jornada había asegurado que los aranceles que impone Estados Unidos sólo buscan proteger a la industria y los trabajadores de su país ante la competencia internacional injusta, ha llegado a afirmar delante de varios periodistas que había sugerido a los líderes del G7 queDurante su intervención tras salir de la reunión también ha negado que la cumbre hubiera sido confrontacional, una afirmación que ha sido contradecida por su actuación posterior y por las declaraciones de un funcionario del G7. De acuerdo con el funcionario, durante la jornada del viernes se produjo un "intercambio extraordinario" entre los miembros del G7 en el queque supuestamente se han cometido contra su país, en especial por parte de la UE y Canadá.Las declaraciones a las que ha hecho referencia Trump en su tuit han sido las hechas por el primer ministro canadiense en una rueda de prensa al final de la jornada de la cumbre, en las quedel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), provocando la airada reacción de Trump."No habrá una cláusula 'sunset', no lo haremos,cada cinco años", ha sostenido Trudeau."Creo que hay varias alternativas que podrían no ser del todo desestabilizadoras para el acuerdo comercial, y", ha añadido. "Los canadienses somos educados, somos razonables, pero", ha concluido.Ante las acusaciones del mandatario estadounidense, la oficina del primer ministro canadiense ha asegurado, también a través de Twitter, que Trudeau no ha dicho en ningún momento nada durante la rueda de prensa que"El primer ministro no ha dicho nada que no haya dicho anteriormente, tanto en público como en conversaciones privadas con el presidente Trump", ha afirmado la oficina del mandatario canadiense en un comunicado publicado en Twitter.