Publicada el 12/06/2018 a las 09:20 Actualizada el 12/06/2018 a las 11:18

Estados Unidos y Corea del Norte se comprometen a establecer nuevas relaciones, así como el acuerdo de paz y prosperidad de los pueblos de los dos.

Sendos países se unirán para construir un régimen de paz en la península, reafirmando la Declaración de Panmunjon del 27 de abril de 2018 que se compromete a trabajar hacia la desnuclearización de la Península coreana.

El compromiso de recuperar los restos de prisiones de guerra, así como al repatriación de los cuerpos identificados

El cuarto punto es el pacto de llevar a cabo negociaciones dirigidas por el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompro y un funcionario relevante de Corea con la mayor brevedad posible para implementar los resultados de esta cumbre.

Hacia la desnuclearización

Trump y Kim han forjado un "vínculo muy especial"

El asesor económico de la Casa Blanca sufre un infarto

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, han firmado untras su histórica reunión celebrada este martes en Singapur, según ha destacado el magnate neoyorquino. Trump y Kim Jong Un se han estrechado la mano este martes a primera hora de la mañana a su llegada al Hotel Capella, en la isla de Sentosa, al inicio de una histórica cumbre que brinda a las partes la posibilidad deTras agradecer el papel de Singapur como anfitrión y los esfuerzos de Japón, Corea del Sur y China para lograr que se celebrara esta cumbre, el mandatario estadounidense ha afirmado que la reunión ha sido "" y ha permitido constatar que existe la oportunidad para "un cambio real" para alcanzar la paz en la península de Corea.El dirigente estadounidense ha destacado el hecho de que Kim haya procedido a lanucleares subterráneos y ha querido dejar claro que las sanciones contra Corea del Norte seguirán en vigor mientras se desarrolla el proceso de desnuclearización y se verifica su cumplimiento.Los periodistas le han preguntado si ha hablado con Kim sobre la situación de losy el mandatario estadounidense ha dicho que ha tratado este tema brevemente y que cree que el líder norcoreano "" en este campo.Trump ha destacado la importancia de uno de los puntos del acuerdo firmado este martes, lamortales de losmuertos en la guerra de Corea (1950-1953), a los que ha definido como "El esperado cara a cara, en el que sólo han participado los protagonistas y sus respectivos traductores, ha empezado poco después de las 9.00 (hora local) y, según ha recogido la cadena de noticias CNN.En la declaración conjunta firmada por ambos dirigentes para las nuevas relaciones y la construcción de un régimen de paz duradero entre Estados Unidos y Corea del Norte, Trump se compromete a proporcionar garantías de seguridad a la península de Corea y Kim Jong Un reafirma su firme compromiso con la completa desnuclearización de la península. En el documento que ambos presidentes han firmado se establecen cuatro puntos:Posteriormente, ambos dirigentes han acudido a un encuentro bilateral ampliado que ha finalizado sobre las 11.30 (hora local) y ha dado paso a una comida de trabajo. Trump, que se ha sentado junto al, el, y elha destacado que está "deseando trabajar" con Kim. "Tendremos éxito", ha insistido.A la reunión han asistido también—que entregó a principios de junio una carta de Kim a Trump —, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Ri Yong Ho, y el director de Relaciones Internacionales del partido, Ri Su Yong, que también fue exministro de Exteriores entre 2014 y 2016.El dirigente estadounidense, que ha calificado de, ha intercambiado unas pocas palabras con el dirigente norcoreano tras estrecharle la mano y ha expresado que se "siente muy bien" y que espera que la cumbre sea "un todo un logro".Además, ha aventurado que, "sin duda", ambos tendrán "una relación fantástica a partir de ahora" dado que el encuentro "va muy bien". "Juntos vamos a", ha añadido, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.Kim, por su parte, ha asegurado que el camino para llegar a las conversaciones "no ha sido fácil" y que los dos han tenido quepara hacer posible el encuentro."No ha sido sencillo llegar aquí. El pasado no nos ha dejado avanzar y, pero hemos sido capaces de sobreponernos a todo y llegar aquí hoy", ha manifestado Kim, que ha destacado que el cara a cara parece sacado de "una película de ciencia ficción"."Creo que el mundo entero está viendo este momento. Muchas personas pensarán que esto es algún tipo de fantasía inaudita", ha bromeado el dirigente, que ha expresado que la cumbre es "un".A la comida de trabajo se sumarán la; el embajador estadounidense en Filipinas, Sung Kim -quien fuera embajador en Corea del Sur y representante estadounidense en las conversaciones a seis bandas-, y el director para Asia del Consejo de Seguridad Nacional, Matt Pottinger.Una vez completada la agenda de trabajo en Singapur,y embarcará en el Air Force One rumbo a Estados Unidos a las 20.00 (hora local).La expectativa ante la cumbre es que esta sirva de punto de partida hacia uny un futuro tratado de paz. No obstante, el resultado de la cumbre es, a todas luces, incierto dado el carácter de los mandatarios.Después de que la, que intercambiaron amenazas y apelativos despectivos durante meses en 2017, llegara a lo que, la cumbre entre los dos países, la primera desde el fin de la guerra de Corea (1950-53), supone todo un hito.El presidente estadounidense ha defendido que el cambio mostrado por Kim obedece a la presión ejercida medianteNo obstante, el pasado 24 de mayo el propio Trump anunció que la cumbre de Singapur se cancelaba por ela raíz de unas declaraciones del vicepresidente, Mike Pence, sobre la posibilidad de que Corea del Norte acabase como Libia, cuyo líder, Muamar Gadafi, fue asesinado durante el levantamiento popular en su contra.Tras asegurar que los dos mandatarios han decidido "dejar atrás el pasado", Trump ha afirmado que ha forjado con Kim "un vínculo muy especial" y que a partir dentre Estados Unidos y Corea del Norte"La gente va a estar muy impresionada y va a estar muy contenta. Vamos a encargarnos de un", ha explicado el presidente estadounidense. Ante la pregunta de si invitará a Kim a la Casa Blanca, Trump ha respondido con un escueto "por supuesto que lo haré". El presidente estadounidense ha asegurado quey "muy respetable".Durante un paseo por los jardines del hotel de Singapur en el que se celebra la cumbre, Trump ha dicho que la reunión ha ido "mejor de lo que cualquiera hubiera esperado". Kim ha permanecido callado mientras Trump hablaba junto a él en la mesa frente a la prensa pero minutos antes ha señalado que su reunión ha sido "un", según Reuters.Un alto cargo del Gobierno estadounidense ha indicado a la CNN que el texto del acuerdo busca "reconocer los avances registrados durante la cumbre ya seguir trabajando en la misma línea".Poco después de la firma, Trump ha asegurado quey ha hecho hincapié en que el líder norcoreano es un "hombre con mucho talento que quiere mucho a su país"."Hemos avanzado mucho, ha sido verdaderamente positivo. Creo queHa ido muy bien. Ahora habrá una firma", explicó Trump mientras daba un breve paseo con Kim en el Hotel Capella, en la isla singapurense de Sentosa, donde ha tenido lugar el encuentro.Casa Blanca Larry Kudlow ha sufrido un infarto de miocardio, según ha indicado este martes el dirigente estadounidense en su cuenta de Twitter.Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, no viajó con Trump a Singapur, pero acababa de regresar a Estados Unidos de Canadá, donde asistió a la cumbre del G7.