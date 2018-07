Presentan nuevos cargos contra el productor Harvey Weinstein por los que podría ser condenado a cadena perpetua

Publicada el 02/07/2018 a las 20:23 Actualizada el 02/07/2018 a las 20:34

El fiscal del distrito de Manhattan,, ha anunciado este lunes la imputación por tres cargos más del productor de cine Harvey Weinstein que se suman a los ya presentados en mayo. Estos nuevos cargos implican penas deEn concreto, ha sido acusado ahora de un cargo de acto sexual criminal en primer grado por mantener relaciones sexuales forzadas con una mujer en 2006 y de dos cargos más de agresión sexual, informa el portal estadounidense TheHill.com.Desde mayo, Weinstein está imputado por delitos de violación y acto sexual criminal, incluido un cargo por violación en primer grado, el más grave, que conlleva penas de hasta 25 años de prisión.El fiscal Vance ha destacado que estos nuevos cargos son por "algunos de los delitos más graves contemplados por el derecho penal de Nueva York". Vance ha animado además a otras "supervivientes" de las agresiones de Weinstein a denunciar cualquier otro delito "Estas acusaciones son el resultado del extraordinario valor mostrado por las supervivientes que han dado un paso adelante. La investigación sigue adelante", ha subrayado Vance.Más deacusaron al cofundador del estudio Miramax y The Weinstein Co de conducta sexual inapropiada, incluyendo violaciones. Estas denuncias dieron lugar al movimiento #MeToo en el que cientos de mujeres han acusado públicamente a hombres poderosos en los negocios, el gobierno y el entretenimiento. Weinstein ha negado tener relaciones sexuales sin consentimiento.Entre las actrices que acusaron públicamente a Weinstein de conducta sexual inapropiada están Uma Thurman, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lena Headey, Rose McGowan o Cate Blanchett.Desde que las acusaciones se hicieron públicas, los pesos pesados de la industria del entretenimiento se han distanciado de Weinstein, quien llegó a ser. El consejo directivo de Weinstein Co lo despidió y en marzo la compañía se declaró en bancarrota.