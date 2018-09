Reino Unido se acerca a las elecciones anticipadas por el desencuentro con la UE con el 'Brexit'

Publicada el 23/09/2018 a las 19:06 Actualizada el 23/09/2018 a las 19:07

Corbyn prefiere elecciones a un nuevo referéndum

El gabinete de la primera ministra británica, Theresa May , ha comenzado a preparar un plan de contingencia antecon el objetivo de salvar su plan para el Brexit y su puesto como jefa de Gobierno, según ha publicado este domingo The Sunday Times y recoge Europa Press.El periódico británico ha informado de que al menos dos miembros del equipo de May en Downing Streeten caso de que se produjeran elecciones anticipadas en otoño. El objetivo sería conseguir ganar de nuevo el apoyo del público después de que su puesto como primera ministra y su plan para el Brexit fuera ampliamente criticado en la cumbre europea de Salzburgo esta semana.La primer ministra, muy presionada por el bloque pro-Brexit en su partido, denunció que durante las negociaciones Reino Unido ha tratado a la UE "con respeto" y por tanto. En este sentido, consideró "inaceptable" que los socios europeos hayan rechazado su propuesta de divorcio, el conocido como Plan de Chequers, "sin ofrecer explicaciones detalladas y sin hacer una contrapropuesta".Por ello, pidió a la UE que aclare cuáles son los puntos de fricción y "". "Hasta que lo hagamos, no podremos hacer progresos", agregó."Nadie quiere un buen acuerdo más que yo", aseguró la primera ministra. "Pero", que calificó del "mayor ejercicio democrático" realizado en el país, "ni romperé mi país".El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondió al mensaje de May asegurando que el 'Plan de Chequers' es un "paso en la buena dirección" y mostrándose convencido de queEl líder del Partido Laborista,, ha afirmado este domingo que prefiere la celebración de nuevas elecciones generales a un segundo referéndum sobre el Brexit, en medio de los llamamientos desde su formación a respaldar esta segunda opción."Nuestra preferencia serían unas elecciones generales para poder negociar nuestra futura relación con Europa, pero", ha dicho, antes de resaltar que respetará lo que se decida durante la misma., ha manifestado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC, en las que ha dicho que el país "podría estar" cerca de unas elecciones generales.Así, Corbyn ha manifestado que el Partido Laborista "presentará su caso ante el Parlamento y quedará a la espera de lo que pase tras ello. "(unas nuevas elecciones)", ha zanjado.Horas antes, la portavoz de Negocios de la formación opositora, Rebecca Long-Bailey, dijo que el partido Laborista apoya la celebración de elecciones anticipadas si la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, no logra el apoyo del Parlamento para el Brexit."Nuestra posición es que queremos elecciones generales si Theresa May no puede obtener el apoyo del Parlamento o incluso su propio partido para sacar adelante un acuerdo", ha sostenido.