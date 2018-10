Publicada el 21/10/2018 a las 13:02 Actualizada el 21/10/2018 a las 13:55

Futuro incierto

El factor Trump

Más de 7.000 refugiados centroamericanos han pasado la noche en albergues o en las calles de Ciudad Hidalgo, una localidad mexicana ubicada en la frontera con Guatemala, a la espera de que se resuelva su situación tras el parón de la caravana con la que pretendían alcanzar territorio estadounidense, según recoge Europa Press. El jefe de los servicios de emergencia de Ciudad Hidalgo, Gerardo Hernández, ha indicado que unos 5.000 migrantes se han repartido en tres refugios, mientras que los 2.000 restantes han acampado en la plaza central de Ciudad Hidalgo. "Hasta ahora, todos están en paz, gracias a Dios", ha apostillado.La caravana de refugiados, que partió hace una semana de la ciudad hondureña de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a Estados Unidos, arribó el viernes a la frontera de Guatemala con México habiendo engrosado sus filas,Las autoridades mexicanas habían colocado una valla de metal y un cordón policial en el puente internacional sobre el río Suchiate, que normalmente carece de estas medidas de seguridad. Los refugiados trataron de seguir su camino saltando o derribando la malla metálica, lanzándose al agua y forcejeando con los agentes. El Ministerio de Exteriores de México ha detallado en un comunicado quede forma "ordenada y segura" en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), que ha dado prioridad a "grupos familiares", en particular con niños, adolescentes, mujeres, embarazadas y ancianos."Estos migrantes expresaron su interés de solicitar refugio y han sido trasladados a una instalación mexicana destinada para atenderlos por el INM en Tapachula, Chiapas", con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha indicado. Además, ha denunciado que cerca de 900 personas intentaron "ingresar por cruces no formales que ponen en riesgo su vida, como el río Suchiate". "Las autoridades mexicanas han procedido y procederán a rescatarlos y serány, en su caso, repatriados", ha afirmado.De los que han conseguido entrar en México, el Ministerio de Exteriores ha señalado que "unas 500 personas que manifestaron voluntariamente su interés por regresar a sus lugares de origen en Honduras fueron apoyadas". "Otro grupo de alrededor de mil migrantes está realizando en territorio guatemalteco trámites para su repatriación", ha añadido.Finalmente,para una caravana de refugiados que llama la atención sobre la situación de pobreza y violencia extrema que se vive en el Triángulo Norte −El Salvador, Guatemala y Honduras− y sobre los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes."Esto ya no es una caravana. Esto es un éxodo", ha dicho a Reuters, del Movimiento Migrante Mesoamericano , varado en la orilla mexicana del Suchiate mientras una hilera de jóvenes trata de cruzarlo con una balsa. Adriana Consuelo, una hondureña de 40 años, ya ha conseguido atravesar las aguas del Suchiate pagando 25 pesos mexicanos (euros) por una plaza en una barca hecha de neumáticos. "Nadie revisó mis documentos", ha indicado desde suelo mexicano.En cambio, Hilda Rosa, una madre hondureña que ha cruzado la región con sus cuatro hijos adolescentes, se ha quedado a las puertas. "Lo intentaré de nuevo", ha asegurado. "No hay trabajo, hay violencia", ha dicho resumiendo así las razones que les empujaron a abandonar su hogar en Tegucigalpa.La coordinadora de Agenda del Migrante,, ha comentado que, si bien es cierto que "cada vez que hay una caravana se envía a la policía a la frontera sur", "nunca hemos visto nada tan dramático". "Todo esto tiene que ver con Trump", ha aseverado. El magnate neoyorquino amenazó a Honduras y Guatemala conhacia Estados Unidos. A medida que la caravana se aproximaba a México, retomó la ofensiva y amenazó con cerrar la frontera.El secretario de Estado,, se trasladó el viernes a Ciudad de México para trasladar a su homólogo,, la posición estadounidense. "Queremos que se les ponga, de dijo. Tras las escenas en el Suchiate, el propio Trump dio las gracias a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos para detener la caravana de refugiados. "En estos momentos, doy las gracias a México. Espero que sigan [así]", celebró.