Alemania pide que todos los países de UE suspendan la venta de armas a Arabia Saudí por el asesinato de Khashoggi

El ministro de Economía de Alemania,, ha dicho este lunes que su Gobierno quiere que otros países de la Unión Europea también suspendan laen protesta por el asesinato del periodistaen el Consulado saudí en Estambul.Las autoridades saudíes han dado diferentes y contradictorias versiones sobre lo que le sucedió a Khashoggi desde que accedió al Consulado el 2 de octubre hasta quedentro de la legación diplomática. Este domingo, el ministro de Exteriores saudí,, aseguró que el asesinato del periodista fue "un" y trató de desvincularlo del príncipe heredero,. También el domingo, la canciller alemana, Merkel , anunció que su Ejecutivo dejará de vender armamento a Arabia Saudí mientras se mantenga la incertidumbre sobre la muerte del periodista saudí crítico con el régimen.Altmaier, un cercano aliado de Merkel, ha dicho que las explicaciones de las autoridades saudíes sobre el caso. "El Gobierno está de acuerdo en que no aprobaremos más exportaciones de armas por el momento porque queremos saber qué pasó", ha afirmado el titular de Economía, en declaraciones a la cadena de televisión ZDF . Hasta 2018, el Ejecutivo alemán había aprobado exportaciones de armas por valor dedestinadas a Arabia Saudí, lo que convertía al país en su segundo mayor comprador tras Argelia.Ante la pregunta de si Alemania dará marcha atrás en los contratos de armas ya firmados con las autoridades saudíes, el ministro de Economía alemán ha afirmado que se tomará una decisión al respecto "muy pronto". Altmaier ha asegurado que otros países de la Unión Europea deberíana Arabia Saudí para aumentar la presión sobre Riad en torno al caso de Khashoggi. "Para mí, sería muy importante que llegáramos a una postura conjunta europea", ha dicho Altmaier."Solo si todos los países europeos están de acuerdo se logrará causar impresión en el Gobierno en Riad. No tendrá ninguna consecuencia positiva si nosotros paramos las importaciones de armas pero otros países al mismo tiempo llenan ese vacío", ha explicado. Destacados líderes políticos alemanes emplazaron este fin de semana al consejero delegado de Siemens,, para que no asista esta semana a una conferencia de inversores convocada en Arabia Saudí.