El Gobierno británico ha llegado a unpara su salida del bloque comunitario, según ha anunciado Downing Street, por lo que la primera ministra, Theresa May, hapara discutir el documento, informa Europa Press.Según la oficina de May, los ministros se reunirán a las 14.00 horas GMT para evaluar el texto acordado yAntes de esta reunión, los ministros han sido invitados a leer elcon Bruselas tras intensas negociaciones esta misma noche en Downing Street, según Sky News.Entre tanto, los embajadores de loshan sido convocados a una reunión el miércoles a las 15.00 horas para "hacer", según han indicado a Europa Press fuentes diplomáticas.El encuentro estaba previsto inicialmente para discutir con la Comisión Europea sobre las medidas de contingencia ante la, pero a última hora se ha añadido en la agenda el análisis sobre el estado de las negociaciones.El Ejecutivo comunitario, por su parte, se limita a las declaraciones de su vicepresidente primero, Frans Timmermans, que a primera hora de la tarde de este martes dijo que "están en marcha", pero que el acuerdo "todavía no se ha dado".Bruselas espera a que May reúna el miércoles a su gabinete, han indicado fuentes comunitarias,De confirmarse el acuerdo, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, prevé convocar unaque permita a los jefes de Estado y de Gobierno de la UEal contenido de lo pactado. Los preparativos de una cumbre de estas características llevan unos diez días, lo que situaría el encuentro en torno al último fin de semana de noviembre.