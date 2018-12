Un 'Frexit', frenar la inmigración y anular la deuda "ilegítima", entre las demandas de los 'chalecos amarillos'

Publicada el 10/12/2018 a las 18:00 Actualizada el 10/12/2018 a las 19:15

Reforma económica

Macron, contra las cuerdas

Francia ha vivido un nuevo fin de semana de violencia debido a las, que han trascendido las demandas fiscales y abogan ahora por cambios sustanciales como la salida de la UE y la OTAN , frenar los flujos migratorios "imposibles" y dejar de pagar la deuda "ilegítima", informa Europa Press.La 'Carta oficial de los chalecos amarillos' contiene un total de, "una lista no exhaustiva, pero que supone una garantía de resultados a largo plazo". "Francia es un país rico, su pueblo es valiente y trabajador y nunca ha vivido en la miseria", defiende el movimiento de protesta.Las medidas más polémicas son las que plantean en materia de política exterior . Así, proponenpara "recuperar la soberanía de Francia" en la toma de decisiones políticas, económicas y militares.También exigen "poner fin al pillaje y a las injerencias" en las antiguas colonias de África, para lo cual apuestan porbajo la jurisdicción francesa por sus dictadores, replegar a las tropas galas desplegadas en el continente negro y acabar con el sistema del franco africano ( CFA ).Sobre migración, defienden unen lo relativo a los solicitantes de asilo, si bien para los inmigrantes económicos demandan la deportación con el objetivo de "poner fin a los flujos migratorios imposibles".En este punto, consideran necesaria una "verdadera"para quienes permanezcan en el país que pasaría por obligarles a estudiar un curso de lengua e historia de Francia, así como de educación cívica,En el plano político, piden una vuelta alpara emular a las midterms estadounidenses, en las que las elecciones parlamentarias sirven de termómetro de la popularidad del jefe de Estado porque coinciden con el ecuador del Gobierno.En cuanto a la economía, han puesto sobre la mesa medidas de choque como no pagar la deuda "ilegítima" y, subir eleuros netos, fijar el máximo en 15.000 e imponer un "sueldo medio" a los cargos electospara los ex presidentes.Además de exigir la anulación de la subida de los impuestos sobre el combustible, quieren, incrementar la tributación sobre el carburante para barcos y aviones, uny "que las grandes empresas paguen más y las pequeñas paguen menos".Los chalecos amarillos plantean igualmente eliminar los impuestos que recaen sobre las personas de tercera edad –"el oro gris"–,o a los 55 años en caso de trabajos duros, un sistema de pensiones "solidario" y vincular tanto los sueldos como las pensiones a la inflación.Para proteger los trabajos franceses, creen imprescindibley vetar los grupos de presión (lobbies). También proponencomo las energéticas y prohibir la venta de bienes del Estado francés.Por último, reclaman dotar dea las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares, y a los servicios públicos, entre los que han destacado la educación y la sanidad.Buscan asimismo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna el referéndum. Para, han explicado, bastaría con 700.000 firmas. Los manifestantes se han mostrado dispuestos a que algunas de estas medidas sigan esta vía.El presidente, Emmanuel Macron, ya accedió la semana pasada a–detonante de las protestas de los chalecos amarillos– de los presupuestos para el próximo año, aunque no ha servido para calmar los ánimos.Ante la continuidad de las movilizaciones y los disturbios –este fin de semana ha habido más de mil detenidos –, Macron se ha reunido este lunes con sus ministros, sindicatos y patronal para. Está previsto que el mandatario se dirija esta noche a los ciudadanos.