Reino Unido planea retrasar el 'Brexit' por temor a que el Parlamento no apruebe el pacto de salida con la UE

Publicada el 08/01/2019 a las 09:09 Actualizada el 08/01/2019 a las 11:18

La primera británica, Theresa May, saluda al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Los negociadores del Gobierno de Reino Unido están tanteando con sus homólogos de lala posibilidad dede la UE ante el temor cada vez más sólido a que no se haya aprobado elantes del 29 de marzo, fecha fijada para el, según informa el diario británico The Daily Telegraph El periódico cita hasta tres fuentes distintas de la UE que han explicado quey "probando cómo están las aguas" sobre una posible prórroga de la petición de aplicación del, el que regula la salida de un país de la UE.Hasta ahora el Gobierno británico ha negado cualquier posibilidad de pedir una prórroga del periodo de negociación, pero estos discretos contactos diplomáticos se producen después de que un miembro del gobierno, la secretaria de Estado de Asuntos Digitales,, especulara con que "podríamos tener que prorrogar el Artículo 50". En cualquier caso, una de las fuentes ha señalado que esta exploración no supone más que los negociadores británicos "están simplemente haciendo su tarea".