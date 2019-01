Tsipras convoca una moción de confianza tras la ruptura de la coalición de Gobierno por el acuerdo con Macedonia

Publicada el 13/01/2019 a las 16:14 Actualizada el 13/01/2019 a las 17:37

República de Macedonia del Norte

El primer ministro de Grecia,, ha convocado para finales de la semana próximaen protesta por el acuerdo que ha puesto fin a a una larga disputa con Macedonia, según informa Europa Press.La salida de Griegos Independientes. El partido tenía siete diputados, imprescindibles para que la formación de Tsipras dominara el hemiciclo, al contar solo con 145 de los 300 escaños. Así, Tsipras ha declarado este domingo que "la decisión está tomada" y "se ha informado al presidente del Parlamento del inicio inmediato del proceso, tal y como aparece recogido en la Constitución, para renovar la confianza en el Gobierno", según declaraciones recogidas por el diario Kathimerini en su edición digital.Asimimos, el líder de Griegos Independientes,, ha dimitido este domingo de su cargo de ministro de Defensa y ha anunciado que se llevará con él a los seis ministros del Gobierno que pertenecen a su partido. También ha declarado queEste escenario complica todavía más la situación para Syriza , que arrastrarespecto al partido conservador Nueva Democracia, también opuesto al acuerdo con Macedonia.El inicio de esta ruptura de Gobierno es el nuevo nombre del país,un intento por aplacar un conflicto histórico por el que Grecia —que cuenta con una provincia llamada Macedonia— consideraba el antiguo nombre como una agresión a su soberanía.Kammenos había anunciado que cualquier nombre que contuviera la palabra "Macedonia" continuaría esta "afrenta"., ha declarado tras presentar su dimisión. "Así, nuestro congreso interno del partido acabó con un resultado claro. No hay solución al uso del nombre de Macedonia. Es hora de declarar el gran 'No'", añadió. "Hemos cooperado durante cuatro años en el Gobierno de unidad nacional.. Pero, en lo que a la situación nacional se refiere, esta cooperación no puede continuar", ha declarado Kammenos citado por la agencia ANA-MPA.El llamado, firmado el pasado verano entre Tsipras y el primer ministro macedonio, Zoran Zaev, perseguía poner fin a la histórica disputa entre Atenas y Skopje por el nombre de Macedonia.En virtud del acuerdo, el país pasará a llamarse República de Macedonia del Norte yy permitirá que inicie las conversaciones de adhesión a la UE.El acuerdo ha provocado manifestaciones en las calles de Grecia y una tormenta política a ambos lados de la frontera, con detractores del nuevo nombre oficial del país tanto en Macedonia como en Grecia.