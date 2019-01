Jueces italianos consideran que Salvini debería ser juzgado por "secuestro agravado" de migrantes y él lo admite

Publicada el 24/01/2019 a las 17:02 Actualizada el 24/01/2019 a las 17:31

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, debería ser juzgado por "secuestro agravado" en relación con la disputa del pasado verano en torno a los migrantes rescatados en el Mediterráneo, según opina el Tribunal de Ministros, un órgano judicial que se encarga de los. Informa Europa Press.El propio Salvini ha sido quienen un vídeo en su perfil en Facebook, en el que la leído la carta del citado tribunal. El pasado agosto, el barco de la Guardia Costera italiana 'Diciotti', pero Salvini se negó a permitir el desembarco de la mayoría de ellos durante casi una semana,"Sí, sí, sí,de desembarco para los migrantes. Si esta es mi culpa, si este es mi delito, me declaro culpable", ha dicho el también viceprimer ministro. Finalmente, Salvini permitió que los migrantes desembarcaran después de queacordaran repartir la carga de acogerles.Salvini, que lidera la ultraderechista Liga, ha dicho que el delito del que se le acusa. Pero es poco probable que se enfrente a la justicia ya que dey el Parlamento, controlado por los partidos que componen la coalición gobernante, no es previsible que se la retire.Salvini ha hechoal leer la carta con los cargos en su contra y los ha subrayado con un marcador amarillo, antes de mostrárselos a la cámara. "Es cierto, no es una broma", ha asegurado. Tras defender su inocencia, ha insistido en que cumplió su obligación constitucional de proteger las fronteras de Italia y ha preguntado retóricamente a su audiencia si quieren que siga en el cargo.