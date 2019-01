El juez del 'caso Ibar' aparta al suplente del jurado que tuvo información "inadecuada" pero no anula el juicio

Publicada el 25/01/2019 a las 09:25 Actualizada el 25/01/2019 a las 10:16

El juez del caso de, a quien el pasado sábado un jurado de Florida, ha acordado apartar a un suplente del tribunal popular quedurante el mismo pero no ha aceptado la petición de la defensa de anular el juicio.Durante la jornada de este jueves, el magistradoha escuchado el testimonio del jurado suplente que aseguró haber recibido información que no debía tener sobre antecedentes el acusado en uno de los recesos de la vista oral, al escuchar en sede judicial una conversación entre un juez, una abogada y un administrativo que hablaban del caso. Este miembro del jurado dijo que, por lo que la defensa reclamó que se lo citara para pedirle explicaciones, al considerar que el tribunal popular podría estaral haber tenido acceso a esa información.Tras las explicaciones, el magistrado del tribunal deha acordado sacar a este suplente del jurado —al que la defensa se refiere como señor Black— por razones de seguridad. Previamente, el magistrado se opuso a convocar a otro miembro del jurado que llamó el pasado martes al tribunal para retractarse tras haberse dictado el veredicto, según ha informado el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte,El juez ha rechazado la petición de la defensa de Ibar para que anulara el veredicto y que vuelva a reunirse el jurado para seguir deliberando. El próximo día 4 se celebrará una audiencia de las partes con el juez para tratar cuestiones procesales de cara a la fase de sentencia que se inicia el díaPablo Ibar, dey de origen vasco, es hijo de Cándido Ibar Aspiazu, pelotari que emigró a Estados Unidos, y sobrino del fallecido boxeador José Manuel Ibar, "Urtain". El 28 de agosto de 2000,como autor, junto a su amigo, del asesinato el 26 de junio de 1994 de, dueño de un local nocturno, y de dos bailarinas que actuaban en su local,En 2016 se anuló la pena, al no haberse dictado por unanimidad del tribunal popular, y. Dentro de la nueva vista oral, el pasado sábado el jurado declaró a Ibar, de nuevo —esta vez por unanimidad, tal como requiere la Ley—, culpable del triple asesinato. Tras el veredicto de culpabilidad del nuevo jurado, en la segunda parte del juicio, que se celebrará a partir del próximo 25 de febrero y que se espera que se prolongue aproximadamente durante una semana o diez días, se dará a conocer la sentencia.