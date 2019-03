El Parlamento arrebata el timón del 'Brexit' a May con la dimisión de tres miembros de su Gobierno

Publicada el 26/03/2019 a las 09:10 Actualizada el 26/03/2019 a las 09:11

La primera ministra británica, Theresa May, en el Parlamento británico.

El Parlamento británico ha asestado este lunes un nuevo revés a la primera ministra,, con la aprobación de la conocida como, que permite al Parlamento asumir el timón sobre las decisiones relativas al. La enmienda ha salido adelante con el apoyo de tres secretarios de estado que han dimitido de sus cargos para votar en contra de May.Los dimisionarios son el secretario de Estado de Negocios,; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,, y el secretario de Estado de Sanidad,. El Parlamento ha aprobado así la enmienda con 329 votos a favor y 302 en contra, un margen mucho mayor de lo que esperaban los analistas. La inicativa planteada por el diputado conservador sirpor la que el Parlamento tiene el poder de confeccionar la agenda de votaciones y arrebatar así de forma efectiva el control del Brexit a May con el objetivo de lograr una nueva mayoría para superar el actual bloqueo tras el rechazo en dos ocasiones por los Comunes del Acuerdo de Retirada que defiende May.La propuesta modifica las normas del Parlamento de forma excepcional y para un solo día, el 27 de marzo, para que los diputados puedan debatir y votarsobre el Brexit en lo que se conoce en jerga parlamentaria como "voto indicativo". Este mismo lunes May reconocía en sede parlamentaria que no cuenta con el apoyo necesario para someter su acuerdo de Brexit a una tercera votación en la Cámara de los Comunes, si bien ha dejado claro que seguirá discutiendo con los parlamentarios para lograr su respaldo.