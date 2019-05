Irán abandona oficialmente algunos de sus compromisos nucleares tras las advertencias de Rohani

infoLibre

Publicada el 15/05/2019 a las 10:41 Actualizada el 15/05/2019 a las 10:52

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles a primera hora que el país hacontemplados en el acuerdo nuclear firmado en 2015, tal y como habían advertido la semana pasada y siguiendo las órdenes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.Según ha indicado la agencia de noticias oficial iraní ISNA, Teherán ha puesto en marcha unnucleares dada la falta de protección a la República Islámica ante las sanciones impuestas por Estados Unidos desde su abandono del pacto hace ahora un año, informa Europa Press.El presidente de Irán, Hasán Rohani, ya había alertado de que el país tenía previstode alto nivel y comenzaría a reconstruir su reactor de agua pesada de Arak si el resto de países firmantes del acuerdo (Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania) no cumplían su promesa de proteger los sectores petrolero y bancario de Irán frente a las sanciones estadounidenses.Por su parte, la Unión Europea y las potencias europeas occidentales han dejado claro este miércoles que no aceptan "ultimatos" de Irán y han avisado de quesi Teherán deja de cumplir sus compromisos nucleares.Las tensiones han aumentado coincidiendo con el primer aniversario delpor parte de Estados Unidos, una decisión adoptada por el presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que Irán no estaba cumpliendo sus compromisos y que debe detener el desarrollo de su programa de misiles y abandonar su influencia en conflictos de la región de Oriente Próximo.Desde la salida del acuerdo, el Gobierno estadounidense ha reactivado lasy ha ordenado a países de todos el mundo que dejen de comprar petróleo iraní o afrontarán sanciones por esas compras.