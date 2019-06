Trump suspende en el último momento un ataque contra Irán en respuesta al derribo de su dron

Publicada el 21/06/2019 a las 09:11 Actualizada el 21/06/2019 a las 09:38

Tensión en aumento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en represalia por derribar uno de sus drones en el estrecho de Ormuz el jueves pero, según ha desvelado este viernes el diario estadounidense The New York Times.Inicialmente, Trump había aprobado la realización de, según el citado periódico, que ha citado a altos cargos de la Administración informados o involucrados en las deliberaciones.Los ataques estabanpara minimizar el riesgo para el Ejército iraní o para los civiles, con radares y baterías de misiles como objetivos, según el diario.Una de las fuentes citadas por el New York Times ha destacado que los aviones estaban en el aire y los buques en posición, pero no se dispararon los misiles después de queSegún el diario, la operación fue objeto de intenso debate durante toda la jornada del jueves en la Casa Blanca. A favor de una respuesta militar al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense en else posicionaron el secretario de Estado, Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y la directora de la CIA, Gina Haspel.Sin embargo, altos cargos del Pentágono habían alertado de que un ataque contra Irán, con los consiguientes riesgos para las tropas estadounidenses en Oriente Próximo.El giro repentino ha puesto fin a lo que habría sido la tercera acción militar de Trump contra objetivos en Oriente Próximo. Sin embargo,La tensión entre Estados Unidos e Irán ha ido en aumento desde que Trump decidió la retirada unilatateral de Washington delen mayo de 2018.Desde entonces, Estados Unidos ha vuelto a introducir sanciones contra el país persa, que ha respondido abandonando algunos de sus compromisos en virtud del acuerdo y amenazando con dejar de cumplir más si el resto de países firmantes no le ayudan a aliviar el peso de las, según su versión dentro de su espacio aéreo, si bien el Mando Central del Ejército de Estados Unidos asegura que se encontraba en aguas internacionales. "Las informaciones iraníes sobre que la aeronave estaba en Irán son falsas. Es un ataque no provocado contra un activo de la vigilancia aérea de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional", dijo en un comunicado.Por su parte, Trump aseguró que Irán había cometido "un gran error". "Ese dron estaba en aguas internacionales, claramente.Han cometido un error muy malo", sostuvo.Tras ser preguntado sobre cuál sería la respuesta de Washington, Trump se limitó a decir: "Ya lo verán". Asimismo, reconoció que el hecho de que en el dron no hubiera tripulantes marca "una gran, gran diferencia"., señaló, antes de describir como "estúpido" al que diera la orden de derribar el aparato.