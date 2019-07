Irán anuncia su retirada paulatina del acuerdo nuclear hasta que Europa adopte una nueva estrategia

Publicada el 07/07/2019 a las 12:39 Actualizada el 07/07/2019 a las 13:35

La UE "preocupada"

Macron ya ha hablado con Rohani

Netanyahu exige a Europa que sancione a Irán

El Gobierno de Irán ha anunciado formalmente este domingo que, en el principio de una retirada paulatina de los aspectos del acuerdo nuclear firmado en 2015 con la comunidad internacional, y de los que, como se estipuló en el tratado, informa Europa Press."El ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, enviará hoy envía una carta a la Unión Europea para informarle de la reducción de los compromisos de Irán sobre el acuerdo nuclear. Dejaremos pasar un periodo de 60 días y repetiremos esta estrategia, que puede desembocar en la finalización de nuestra participación en el acuerdo", ha informado el negociador principal iraní y portavoz de Exteriores, Abbas Araqchi.Asimismo, Araqchi ha acusado a Europa de faltar a sus compromisos pactados en el mencionado acuerdo , principalmente el desobre la mencionada reincorporación. Estados Unidos, que se retiró unilateralmente del acuerdo, ha restaurado sus sanciones contra Irán y amenazado a cualquier empresa extranjera que negocie con los iraníes.En respuesta, Irán ha pedido a Europa que formalice de una vez por todas un nuevo. "No nos está comprando petróleo. Sigue hablando mientras nosotros aguardamos", ha lamentado Araqchi. "Queremos salvar este acuerdo pero hay que cumplir con las obligaciones. Las puertas de la diplomacia siguen abiertas, pero necesitamos iniciativas nuevas", ha manifestado el negociador, acompañado de otros responsables del Gobierno afgano, en rueda de prensa recogida por Press TV.Este enriquecimiento por encima del 3,67 % comenzará, según Araqchi, en unas pocas horas y estará. Sin embargo, es un porcentaje que dista mucho del 90 % exigido para fabricar armas nucleares.El propio negociador ha querido puntualizar que no entiende esta subida del porcentaje de enriquecimiento como una violación del acuerdo, sino el uso de una cláusula de presión introducida en los artículos 26 y 36 del tratado.Araqchi no ha precisado cuál será el siguiente aspecto que abandonará si nada cambia dentro de dos meses, pero ha dejado caer que podría estar relacionado con elconsiderado en su momento uno de los principales puntales del programa nuclear iraní, que Europa se comprometió a "modernizar" para asegurarse de que en modo alguno sería empleado para la fabricación de armas de destrucción masiva. "Si seguimos viendo retrasos,", ha declarado el portavoz, que ha contemplado otras opciones como el de aumentar el número de centrifugadoras para enriquecer uranio, sin dar más detalles, en un discurso que ha combinado agresividad y diplomacia hasta el punto de que se ha declarado, siempre y cuando "levante todas las sanciones".Junto a ese mensaje,, esto es, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, expresó serias dudas de un diálogo con el grupo 5+1 que firmó el tratado, y que se disolvió con la salida de Estados Unidos. "Me temo que ese concepto como tal ya no existe", ha lamentado.El Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) , suscrito en julio de 2015 entre Irán y Grupo 5+1 estipulaba una serie degracias al levantamiento de las sanciones que pesaban sobre ella en ese momento.Sin embargo, el presidente de Estados Unidos,y reimponer de nuevo las sanciones suspendidas por su predecesor, Barack Obama. Actualmente, la tensión entre ambos países es extrema, sobre todo después de que Washington haya acusado a Teherán de atacar dos petroleros cerca del estrecho de Ormuz , algo que la nación persa niega categóricamente.Por su parte,, también con Estados Unidos, aunque ha planteado la necesidad de que Washington anule las sanciones impuestas a Teherán.Latras conocer la decisión de las autoridades iraníes de comenzar a enriquecer uranio por encima del nivel pactado en el acuerdo nuclear de 2015 y de abandonar paulatinamente aspectos del tratado cada 60 días hasta que Europa, según Teherán, cumpla con su parte del pacto.Irán ha anunciado este domingo su intención de enriquecer uranio por encima del 3,67 por ciento, lejos del porcentaje necesario para fabricar armas nucleares pero por encima del límite estipulado en el acuerdo de 2015, en el que Francia figura como firmante., ha explicado Maja Kocijancic, la portavoz de la máxima responsable diplomática en funciones de la UE, Federica Mogherini. "Estamos en contacto con otros firmantes del acuerdo para ver el rumbo a seguir, incluyendo la posibilidad de formar una Comisión conjunta", ha añadido.El presidente de Francia,por encima de los límites pactados por el acuerdo nuclear que firmó en 2015 con la comunidad internacional y acusado a las autoridades de Teherán de violar efectivamente los términos del tratado. Macron ha pedido a Irán que reconsidere su postura, antes de emplazar una vez más a la república islámica a dialogar antes de la fecha límite del 15 de julio establecida por ambas partes.Esta fecha fue pactada este sábado por el presidente francés tras una extensa conversación telefónica con su homólogo iraní, Hasán Rohani, en la que han acordado esta iniciativa para, aunque no especifica si se refiere también a Estados Unidos, que renunció al acuerdo hace más de un año."Durante los próximos días el presidente de la República continuará susinteresados para lograr la necesaria reducción de las tensiones relacionadas con el contencioso nuclear iraní", apunta el texto. Además, el comunicado del Elíseo indica que Macron ha trasladado al mandatario iraní su "gran preocupación por el riesgo de un mayor debilitamiento del acuerdo nuclear de 2015 y las consecuencias que se producirán necesariamente".El primer ministro de Israel,-Francia, Reino Unido y Alemania-tras anunciar que incrementará sus niveles de enriquecimiento de uranio, en el principio de una progresiva desvinculación del tratado. "Se trata de un paso muy, muy peligroso que exige medidas de sanción automáticas", ha declarado Netanyahu.Previamente, el. "Es un aumento moderado, pero Irán ya dado el primer paso para saltarse los frenos que se le han impuesto. Está eliminando las 'líneas rojas' que se le impusieron y ha comenzado su camino, uno nada sencillo, hacia la obtención de armas nucleares", ha manifestado Steinitz al diario Yedioth Aharonoth.