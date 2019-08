Publicada el 24/08/2019 a las 12:12 Actualizada el 24/08/2019 a las 14:10

(eus) Manifestazioa Ficobara iritsi da



(fr) La manifestation est arrivée à Ficoba



(esp) La manifestación llega a Ficoba@AlternativesG7 pic.twitter.com/2tdPDrt7Xp — G7 EZ (@G7ezplataforma) August 24, 2019

17 personas detenidas en Urrugne

Las protestas llegan hasta Bilbao

Opositores al G7 denuncian en #Bilbao sus políticas "tóxicas" tiñendo de verde el agua de la Ría https://t.co/I2w4YrjjDW pic.twitter.com/FVZoY3Wl3P — Actualidad Nacional (@NacionalNWS) August 24, 2019

Miles de personas han participado este sábado en la manifestación celebrada entre la localidad vasco francesa de Hendaya y la guipuzcoana de Irún contra la cumbre del G7 que se celebra hasta el lunes en Biarritz (Francia). La marcha, convocada por las plataformas Alternatives G7 y G7EZ!, ha discurrido bajo el lema "No al G7, construyendo otro mundo",, según informa Europa Press.La movilización -a la que han asistido, y- ha comenzado, entre aplausos de los asistentes, sobre las 11.15 horas desde el puerto de Hendaia con una pancarta con el lema en castellano, euskera y francés. Durante el transcurso de la movilización ha habido presencia policial a ambos lados de la frontera. Los manifestantes portaban banderas de sindicatos, ikurriñas, banderas de Navarra y feministas, así como carteles contra el cambio climático y a favor de personas refugiadas, entre otras reivindicaciones. Un camión con música en directo ha acompañado la movilización.En el transcurso de la marcha, los manifestantes han coreado lemas como. A la altura del puente fronterizo de Santiago, se ha llevado a cabo una acción simbólica en la que varios zanpanzar han roto entre bailes unas pancartas en las que se leía 'fronteras impuestas a los pueblos'. A continuación, se han dirigido hacia la explanada del exterior del recinto ferial Ficoba, donde los portavoces de las plataformas convocantes han leído un comunicado en euskera, francés y castellano.Tras la actuación de txalapartaris y enviar un "abrazo solidario a", así como a, se ha denunciado, a través del manifiesto final de la contracumbre, que "es posible resistir a este sistema que destruye las bases de la humanidad" ydesde los territorios y comunidades que "priorizan la cooperación ante la competición, los bienes comunes y los derechos humanos ante los beneficios privados; la igualdad y la diversidad ante el éxito individual y ante la uniformización cultural".Además, los portavoces de G7Ez! y Alternatives G7 han apostado por "para defendernos ante la mercantilización de nuestras sociedades y nuestras vidas, hacer frente a la deslocalización y la puesta en competencia de pueblos y personas, a la destrucción de la naturaleza y de las culturas populares".A ello, han añadido que sus propuestas permiten a los ciudadanos "" y han urgido la puesta en marcha de "alianzas y estrategias que permitan invertir lo antes posible" el curso de la "aceleración y agravamiento de los daños sociales, ecológicos y democráticos causados a escala planetaria por la ofensiva neoliberal".Entre los asistentes, se encontraban la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, la portavoz de G7EZ!, Anabel Sanz, y el representante de Alternatives G7, Aurelie Trouvé. Sanz ha calificado dela contracumbre celebrada entre Irún y Hendaia. "Las potencias del mundo están, de nuevo, tratando de dirigir el horizonte del planeta en beneficio de sus intereses, y, que quiere acabar con el planeta, seguir profundizando en las desigualdades y que pretende generar diferentes categorías de seres humanos, mediante fronteras y esquilmando el planeta", ha apuntado.A su juicio, en la contracumbre se ha demostrado que "están a favor de alternativas, que las hay, también en Euskal Herria, un montón de propuestas para acabar con el sistema patriarcal, para lograr la acogida a personas migrantes y refugiadas, y para lograr un desarrollo sostenible con soberanía alimentaria". Asimismo, ha destacado "la masiva" manifestación de este sábado, en la que se han visto "". "No vamos a permitir que este sistema siga adelante", ha apuntado. También ha considerado que, si tienen que "bunkerizar" la cumbre de Biarritz, "será que están tan alejados del pueblo, que cada vez se parecen más a los señores feudales".Un total deeste pasado viernes por la noche en la localidad vasco francesa de, en las afueras de un campamento de las plataformas contra el G7, cercano a Biarritz , donde se celebra el encuentro de las siete grandes potencias mundiales.Según ha informado este sábado antes de comenzar lala portavoz de, Aurelie Trouvé, la Policía francesa cargó en un acto de protesta contra la cumbre que se produjo fuera del campamento, y hubo 17 detenidos yPor su parte, fuentes policiales han asegurado a Europa Press que. Los gendarmes trataron de frenarles, pero estos golpearon a un motorista de la policía gala, que sufrió importantes heridas y lesiones. Algún agente más también resultó herido. Los 17 arrestados están acusadosLa portavoz de G7EZ!, Anabel Sanz, ha afirmado este sábado que "había un consenso de resistencia no violenta y para que la contracumbre se desarrollase de forma pacífica y tranquila, y la acampada también". No obstante, ha apuntado que. Según ha asegurado, lo ocurrido el viernes se solucionó y las actividades del campamento prosiguieron con normalidad, tras lograr que la Policía "se replegara".Colectivos opositores al G-7 han realizado también este sábadoy lamentar que "también aquí" las instituciones son "cómplices" de sus políticas. Representantes de estos colectivos se han concentrado al mediodía ante las escalinatas del Ayuntamiento, bajo el lema "Toxikoak kontuz. G7 ez hemen, ez inon! (Cuidado con los tóxicos. No al G7 aquí ni en ningún sitio)", coincidiendo con la jornada de inicio de la cumbre.Estos colectivos han censurado que es "una vergüenza que las personas que dirigen este mundo se reúnan plácidamente para defender sus intereses, que hacen que miles de personas diariamente mueran de hambre, donde las guerras forman parte de su negocio, donde nos engañan diciéndonos que en el heteropatriarcado podemos encontrar la igualdad, donde el poder económico es lo único que les importa pasando por encima de todo". Según han indicado, con la protesta en Bilbao, pretenden advertir de que, ya que, a su entender, las instituciones vascas también son "cómplices" de sus políticas y "subvencionan fábricas de armas" o invierten en "obras sin sentido" como el tren de alta velocidad o la Supesur mientras "se genera pobreza".Además de la concentración, han realizado "una acción de desobediencia" y, según han explicado, han vertido en la Ría de Bilbao, para dar temporalmente a sus aguas un color verde. De esta manera, ha indicado un portavoz, se pretende reflejar que "los toxicos están aquí en nuestras instituciones, y tenemos que acabar con todo este tipo de clientelismo mundial". "Poco a poco hay que ir cambiando estas cosas y la desobediencia civil es un instrumento perfectamente válido", ha apuntado.Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha afirmado quel. Tras ser avisados del color verde de la Ría, el Departamento se ha puesto en contacto con Sos Deiak y URA, Agencia Vasca del Agua, que les han comunicado que se trata de