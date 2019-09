Cientos de miles de jóvenes de todo el mundo se movilizan para exigir una acción urgente contra el cambio climático

Publicada el 20/09/2019 a las 18:16 Actualizada el 20/09/2019 a las 19:01

Cientos de miles de personas de todo el mundo se movilizan este viernes ende todo el mundo para exigir unacontra el cambio climático, según informa Europa Press.Los jóvenes, inspirados por la joven adolescente sueca, han iniciadodesde hace meses y tras el verano, este 20 de septiembre vuelven a realizar movilizaciones y dan el pistoletazo de salida a la, que se se desarrollará coincidiendo justo con laque se celebrará el lunes en Nueva York.Así, en España, los jóvenes de Fridays For Future , apoyados por cuatro plataformas y 300 organizaciones sociales han iniciado movilizaciones y eventos en ciudades de toda España.En, miles de alemanes se han manifestado enen varias ciudades del país. Según datos de los activistas de Fridays For Future Alemania, más de 270.000 personas han participado en Berlín, mientras en Colonia y y Hamburgo unas 70.000 salieron a la calle para manifestarse.En Múnich y Hannover la protesta convocó a 25.000 participantes, pero también en, tales como Münster y Friburgo, se registraron unas 20.000 personas.Los manifestantes expresaron su descontento con la política climática mediante pancartas con eslóganes tales como "Ustedes se quedaron dormidos, nosotros nos hemos despertado", o "Los vuelos de corta distancia son solo para las abejas".La semana de lacomenzó hoy y se esperan protestas en más de 2.900 ciudades de más de 160 países del mundo. Fridays for FutureMientras, en, una manifestación apoyada por organizaciones, asociaciones y sindicatos ha contado con la participación de unas 15.000 personas, según los cálculos oficiales de la Policía de la capital belga.La marcha partió a las 13.00 horas en una estación de trenes situada al norte de la ciudad y finalizó en un parque cercano al barrio de las instituciones europeas. En su recorrido ha provocadode algunas de las calles y túneles más concurridos de Bruselas."No se trata sólo de la segunda temporada de movilizaciones", ha advertido la portavoz belga de la asociación Youth For Climate , quien ha avanzado una serie de nuevas acciones junto con "trabajadores, agricultores y científicos", según recoge el periódico La Libre Belgique Además, coincidiendo con las manifestaciones por el clima convocadas en todo el mundo, la asociación Coalition Climat ha enviado una carta al primer ministro en funciones,, en la que reclama una mayor ambición del país en esta materia, que Bélgicapara el Clima y que el Gobierno diseñe un plan para unahacia una sociedad descarbonizada.Las movilizaciones comenzaron en ladel planeta este viernes en países como India, Pakistán, Australia, Europa y al final del día las marchasy se celebrarán en numerosas ciudades del continente americano.