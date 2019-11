El Gobierno ofrece ayuda a Greta Thunberg para cruzar el Atlántico y que acuda a la Cumbre del Clima en Madrid

Publicada el 02/11/2019 a las 13:39 Actualizada el 02/11/2019 a las 13:58

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR — Teresa Ribera / (@Teresaribera) November 1, 2019

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

El Gobierno ha ofrecido ayuda a la activista sueca Greta Thunberg para que puedade nuevo y acudir a la(COP25) que se celebrará finalmente en Madrid tras la renuncia del Gobierno chileno, informa Europa Press.Así lo ha manifestado la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera , en una publicación en su cuenta de Twitter, en la que ha destacado que"Nos encantaría ayudarte a cruzar el Atlántico de regreso. Estamos dispuestos a ponernos en contacto contigo para hacerlo posible", ha señalado Ribera.Asimismo, la ministra en funciones ha resaltado que Greta Thunberg ha hecho un "largo viaje" y ayuda a todos a "generar preocupación, abrir mentes y mejorar la acción".Previamente, la activista sueca ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para podery acudir a la COP25 que se celebrará en Madrid. "Ahora que la COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré algo de ayuda. Resulta que me he cruzado medio mundo en sentido contrario", ha explicado Thunberg en su cuenta de Twitter. "Necesito encontrar una forma de cruzar el Atlántico en noviembre", ha añadido.La joven sueca, quepara reducir la huella ecológica, llegó a Nueva York a finales de agosto en un barco especialmente preparado para reducir al mínimo las emisiones contaminantes, después de 15 días de navegación. Thunberg ha emprendido una campaña de concienciación que le ha llevado a Canadá como último destino.La activista ha lamentado que no pueda visitar "esta vez" países del centro y el sur de América, pero ha explicado que quiere viajar a Madrid para. "Si alguien me pudiese encontrar algún transporte, le estaría agradecida", ha dicho.