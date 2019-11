Sanders condena la decisión de la Administración Trump de reconocer los asentamientos judíos en Cisjordania

Publicada el 19/11/2019 a las 09:04 Actualizada el 19/11/2019 a las 09:05

Sanders condena la decisión

La ONU abordará el reconocimiento

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha comparecido este lunes para informar de un cambio histórico en el, que ahora ya no serán considerados una violación del Derecho Internacional."Tras estudiar cuidadosamente todos los ángulos del debate jurídico, esta Administración está de acuerdo con el presidente (Ronald) Reagan" en que los asentamientos no son de por sí ilegales, ha apuntado. "La creación de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania", ha indicado.Pompeo ha explicado que este cambio tiene su origen en la decisión de la Administración de Barack Obama dede la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU , de diciembre de 2016, que considera estos asentamientos una "violación flagrante" del Derecho Interancional.Cisjordania –incluida Jerusalén Este–, la Franja de Gaza –de la que Israel se retiró en 2005– y los Altos del Golán sirios fueronpor Israel en la guerra de 1967, por lo que la construcción de asentamientos y la colonización de estos territorios suponen undesde el punto de vista del Derecho Internacional.En Cisjordania viven unos, según datos de 2012, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. Las cifras actuales podrían ser superiores.El senador Bernie Sanders , uno de los favoritos para hacerse con la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos,de la Administración del presidente, Donald Trump "Los asentamientos de Israel en territorio ocupado son. Esto se desprende claramente del Derecho Internacional y de múltiples resoluciones de Naciones Unidas", ha aseverado Sanders.En este sentido, ha acusado a Trump "una vez más", de aislar a Estados Unidos y "socavar la diplomacia a cambio de" de seguidores.El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordará el miércoles la decisión de Estados Unidos dede las colonias judías en Cisjordania.El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha señalado que el derecho de Israel a la tierra de Israel no solo se basa en, sino en, según ha señalado el diario local Jerusalén Post Tras el anuncio de Washington, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha emitido unapara los estadounidenses que pretendan visitar Cisjordania o la Franja de Gaza como precaución.Por su parte, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha reiterado elde Cisjordania por parte de Israel pese al anuncio de Pompeo.