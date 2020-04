Publicada el 05/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 04/04/2020 a las 18:53

Son relatos que hablan de solidaridad en Portugal y Noruega, de problemas con las mascarillas en Bélgica y Rumanía, de actuaciones autoritarias en Eslovenia y Turquía, de cómo el virus se propagó desde una estación de esquí en Suiza y la muerte lo invadió todo en un pueblecito de Italia.

Son ocho crónicas elaboradas por periodistas de medios de comunicación que pertenecen al European Investigative Collaborations (EIC), la red europea a la que pertenece infoLibre. Centrado habitualmente en proyectos de investigación, como Football Leaks, en este caso el EIC aborda historias de la pandemia que con tanta brutalidad está azotando a la mayor parte de Europa.

La contribución de nuestro periódico al proyecto se publicó este viernes y la puedes leer aquí: Un hospital de campaña para detener el fin del mundo. Begoña, periodista de infoLibre, relata su experiencia como enferma de coronavirus, ingresada primero en el Hospital Infanta Leonor y luego en el Ifema.

Italia: todos los muertos de nembro

Gigi Riva (L’Espresso)

El primero en morir fue un exconductor de camión. Se llamaba Franco Orlandi, tenía 83 años. Eso fue el lunes 24 de febrero. Llevaba nueve días en el hospital de Alzano Lombardo, en la provincia de Bérgamo (Italia). Que era un coronavirus, lo descubrieron después al hacerle la prueba. Franco Orlandi era de Nembro, un pueblo vecino a Alzano. Fue la víctima número uno y anunció el más cruel de los meses que Nembro recuerda, la Marcha del luto, 94 cuerpos durante los primeros quince días hasta los Idus, en una comunidad de 11.500 almas, donde el promedio de funerales por mes en tiempos normales es de diez.

En el frente del virus, entre los caídos se encuentran el bibliotecario, la comadrona, un oficial de registro, el intelectual, el impulsor del cineteatro, el abuelo voluntario, el presidente del asilo, el presidente del Motoclub, el presidente de los veteranos del Cuerpo de Artillería, veinte veteranos del Cuerpo de los Alpes, tres hermanos, dos comerciantes. Y luego estaban todos los demás, menos conocidos, pero no menos importantes. Ninguno de ellos tuvo derecho a un funeral. Tal vez haya una ceremonia común, "después", cuando todo termine, cuando nada sea como antes. Este es el Río Spoon de un pequeño pueblo, uno de los más afectados por la enfermedad que comenzó en Wuhan, China.

A principios de los setenta, Nembro experimentó la novedad de tener una biblioteca, una única sala grande que se convirtió inmediatamente en el lugar de encuentro de los niños de secundaria. Tullio Carrara la dirigía. Entrenador de los equipos de fútbol de la parroquia, catequista, incluso durante el último invierno de su existencia terrenal, el último de los 72, Tullio enseñó latín y cursos sobre la Divina Comedia, sobre el Evangelio. Debido a su fe católica, su esposa Giuliana escribió que "volvió a la casa del Padre".

Para nosotros, adolescentes, en el momento de los años más fervientes de pasión por el activismo político, estar involucrado evocaba el rostro de Giulio Bonomi, un carpintero autodidacta. Tenía un corazón para la gente trabajadora, y siempre estaba ahí cuando las fábricas se ponían en huelga, y los trabajadores se arriesgaban a perder sus empleos. Sus seres queridos agradecieron a la Casa di Riposo, porque es allí donde terminó sus días después de contar 92 cumpleaños. En la casa de cuidados, el número de neumonías era exorbitante. El presidente, Giuseppe Bepi Pezzotta, nacido en 1939, no pudo escapar. No podía porque no sólo se sentaba en los consejos de administración, sino que amaba a sus mayores, compartía con ellos los paseos por el parque, los conocía uno a uno. Bepi era también un veterano del Cuerpo de los Alpes y miembro de la asociación que cuenta con 180 de ellos. Veinte fallecieron.

Que Antonio Ardenghi, La Roca, de 82 años, pudiera morir parecía imposible. Debía su apodo a una excepcional fuerza de voluntad. No es exagerado decir que, gracias a su experiencia como albañil, se construyó la mitad de la nueva sede del grupo en el Parque Rotondo. La última vez que lo vieron fue en una cena social en enero, antes de que desapareciera en una UCI de un hospital del que nunca volvió.

La cena social del Cuerpo de Artillería tuvo lugar el domingo 23 de febrero. Sentado al lado de su presidente Ilario Lazzaroni, de 83 años, estaba el alcalde, Claudio Cancelli. Ilario no sabía que estaba infectado y que probablemente fue él quien transmitió el virus al primer ciudadano de Nembro (ahora totalmente recuperado). Ilario no lo logró, y el mismo destino golpeó a su hermana Mariella y a su hermano Mauro, presidente durante muchos años, pero del Motoclub Careter.

La plaza del Ayuntamiento, completamente renovada, es por supuesto el corazón palpitante de la pequeña localidad. Frente a ella se encuentran, además del Ayuntamiento, el cine teatro Modernissimo, la escuela primaria, la oficina de correos, el banco. La Oficina del Registro fue el reinado de Cristina Marcassoli. Estaba a punto de cumplir 60 y su cumpleaños habría coincidido con su jubilación. Sus colegas ya estaban planeando la fiesta. No vivió hasta los 60.

Unos metros más abajo, cada mañana, llueva o haga sol, Marino Novelli, de 75 años, estaba allí con su chaqueta especial para permitir a los niños de la escuela primaria cruzar la calle con seguridad. Los dulces abundaban en sus bolsillos para cualquiera que los pidiera.

Cuando a todos se nos permita volver a respirar libremente, necesitaremos un reemplazo. Frente al ayuntamiento está el cine teatro. Sandro Barcella era su factotum. Luces, sonidos, imágenes, él lo controlaba todo. Sandro no estará allí cuando se reanuden los espectáculos.

La columna vertebral de Nembro es una larga y estrecha calle comercial. Dos hermanos tenían cada uno una tienda al lado de la otra. Elio Beretta era el hermano taciturno de la ferretería, sin sonrisas pero con soluciones a cualquier pregunta de bricolaje. Su hermana Pierina era la persona a la que acudir para buscar los juegos de última generación.

Una de las mayores conmociones fue cuando el pueblo se enteró de la muerte de la comadrona Ivana Valoti. Era joven comparada con las otras víctimas, 58 años: llevaba su bata blanca día y noche, cuando era necesario. Mientras Ivana luchaba contra la infección del coronavirus, después de varios días sólo de luto y sin cigüeñas, tres niños nacieron en Nembro: Sofía Benedetti el 12 de marzo, Giorgia Carobbio y Gabriel Noris el 14. Fueron bienvenidos y vistos como un anuncio de esperanza. Seguiremos adelante, honrando a los muertos y criando a los recién nacidos.

Eso es lo que pasó después de la peste de 1630, la peste del poeta Alessandro Manzoni. Las crónicas de la época nos dicen que Nembro fue el pueblo más afectado de la zona de Bérgamo. Su población se redujo de 2.700 a 744 habitantes. La historia parece estar llamando, pero no estamos presuponiendo ninguna conexión. Hace cuatro siglos el azote fue atribuido a un castigo de Dios. Ahora estamos evaluando los errores de los humanos. Y mirando a la ciencia con fe.

Portugal: amarás a tu prójimo

Micael Pereira (Expresso)

No todo es malo con la epidemia. El mismo día en que el Gobierno portugués declaró la emergencia nacional por el coronavirus, el 19 de marzo, me añadieron a un nuevo grupo de WhatsApp. ¿Qué nos unía? El mismo portal.

Ahora somos once, repartidos por todos los pisos. Desde ese día hemos seguido con nuestras vidas. Nos avisamos mutuamente cuando salimos de compras y traemos pan o lo que sea que alguien necesite, para evitar viajes innecesarios que nos expongan al riesgo de una infección. Ya he llevado tabaco a alguien que definitivamente no debería fumar (pero menos aún salir de casa) y un limpiador de pipas a alguien que, a causa de un accidente, no podrá caminar durante una temporada.

Vivimos en un edificio centenario en el centro de la ciudad y hace varias semanas dejamos de ver poco a poco a los turistas alemanes, estadounidenses o chinos que pasan por nuestra puerta de camino al castillo de Lisboa. La cafetería de la esquina, normalmente abarrotada por sus pasteles de nata hechos en casa, fue la primera en cerrar, seguida por los restaurantes y finalmente el hotel con encanto cercano. Sólo se mantiene abierta una tienda de ultramarinos. Los mototaxis conducidos por guías turísticos, que durante el carnaval todavía subían y bajaban la colina, dejaron de moverse. Los tranvías siguieron funcionando, pero llevan a una o dos personas como máximo, si es que llegan a hacerlo.

El grupo de WhatsApp de mi edificio fue creado por Rita Rolex, una productora de eventos de 52 años, que dice que fue algo que surgió espontáneamente mientras hablaba con uno de los vecinos. "Siento que somos como una microcomunidad, como si fuéramos unos compañeros de clase que comparten apuntes sobre todo", dice. "Desde peticiones para comprar un kilo de cebollas hasta comentarios sobre las noticias... que intercambian libros (¡y botellas de vino!) o que simplemente identifican juntos el árbol que tenemos delante de nuestras ventanas. Esta es una red bastante hermosa".

Además de unir a sus vecinos más cercanos, Rita también decidió unirse a Vizinho Amigo, un movimiento organizado en Internet por un grupo de jóvenes preocupados por los mayores de la ciudad que viven solos y necesitan ayuda durante la cuarentena.

"Teníamos 400 voluntarios a los cinco minutos de lanzar el movimiento en las redes sociales", recuerda Martim Ferreira, un estudiante universitario de 20 años a quien se le ocurrió la idea y convenció a otros estudiantes para que le ayudaran. Dos semanas después, ya hay cinco mil voluntarios.

Se inspiraron en lo que vieron en Italia y luego también en España. "Los italianos empezaron a publicar fotos de mensajes de vecinos colgados en los vestíbulos, ofreciendo ir de compras", dice Martim. Las muertes en los hospitales, sobre todo en la región de Lombardía, iniciaban entonces una curva espantosa, superando las mil víctimas el 12 de marzo. En Portugal, la primera muerte no se produciría hasta el 16 de marzo, pero el ambiente ya era muy preocupante.

Martim, que cursa Finanzas y Contabilidad en el ISCTE-IUL, y otros nueve estudiantes de esa y otras universidades de Lisboa organizaron rápidamente el movimiento para ser lo más eficiente posible. Un formulario permite excluir a los candidatos que forman parte de grupos de riesgo o viven con personas que forman parte de esos grupos, y se ha diseñado un atractivo póster que se imprimirá y colgará en los vestíbulos de los edificios, con el nombre y los datos de contacto de los voluntarios. "Cualquier compra que necesites hacer en el supermercado o en la farmacia, yo la haré por ti", dice el mensaje.

Han surgido otras iniciativas. Un consultor de marketing creó SOS Neighbour, una plataforma digital con el lema "ayudar a los necesitados" en la que pueden inscribirse voluntarios y personas en situación de riesgo. Estas ideas han surgido al mismo tiempo que los consejos parroquiales han establecido sus propios programas de apoyo. En Santa Maria Maior, la parroquia del casco antiguo de Lisboa que abarca el castillo y los barrios de Alfama y Mouraria, se ha puesto en marcha un servicio, el "Nosotros por ti", que va a la farmacia y al supermercado para los que tienen más de 60 años o sufren enfermedades crónicas.

En Portugal, donde según Eurostat el 21,5% de la población tenía más de 65 años en 2018 (frente al 22,6% en Italia y el 19,2% en España), los ancianos están recibiendo cada vez más atención de las autoridades sanitarias en las últimas semanas, especialmente los que viven en residencias. Portugal no ha alcanzado todavía una cifra muy alta de personas infectadas, pero hay un número creciente de ancianos que están siendo evacuados desde las residencias donde viven a los hospitales porque están contagiados con el virus. Hay más de 2.500 de estas residencias en todo el país. El lunes, el Gobierno anunció que centrará sus esfuerzos en hacer pruebas al mayor número posible de personas en esos lugares. Al igual que para los vecinos, esta es la mayor batalla del momento para el Estado: mantener a los ancianos a salvo.

Noruega: el espíritu de la 'dugnad'

Mona Grivi Norman | Ole Kristan Strom (VG)

La nieve es pesada en el techo de la cabaña. Así que el Gobierno noruego ha prohibido a 500.000 propietarios visitar sus cabañas durante la pandemia.



Es un trabajo duro, pero el piloto de ralis Ola Fløene (51) está feliz de ayudar. Al quitar la nieve a paladas espera salvar el techo de las cabañas locales en la zona montañosa noruega de Ringsakerfjellet. "Tenía que hacer algo, no sólo sentarme allí. Hay tantas cabañas que necesitan ser limpiadas", dice. "La nieve es pesada, así que es un buen ejercicio para mí".



Casi cuatro de cada diez noruegos tienen acceso a una residencia de vacaciones o a una cabaña. Cuando el coronavirus comenzó a propagarse en Noruega, mucha gente huyó de las ciudades, viajando a sus viviendas en las montañas o en los bosques. Escapando de las multitudes, esperaban escapar del virus.



Pero esta vez, los habitantes de las cabañas no fueron bienvenidos. "¡Vete a casa!" fue el mensaje de la primera ministra noruega, Erna Solberg. "Esos municipios no tienen suficientes médicos ni personal sanitario para atenderles". La mayoría de los propietarios de cabañas atendieron la llamada de la primera ministra, pero algunos se negaron. Esta era su propiedad y nadie debería decirles dónde alojarse durante la crisis, protestaron.



El jueves 19 de marzo, el Gobierno introdujo una ley especial para controlar a los habitantes de las cabañas durante la pandemia: está prohibido alojarse en una propiedad de ocio en un municipio en el que no se resida. Si alguien es descubierto en su cabaña, se arriesga a una multa de 1.500 euros o a una pena de prisión de 10 días.



En varios ayuntamientos, la policía ha ido de cabaña en cabaña para pedir a la gente que regrese a casa. Algunas localidades han pedido a la Guardia Nacional Militar que controle a la gente de las montañas.



El gobierno ha decidido prolongar la prohibición de visitar las cabañas durante las Pascuas. Por tanto, hay muchas aisladas que están cargadas de nieve pesada y húmeda. Aquí es donde quiere ayudar Ola Fløene. Después de ofrecer sus servicios en Facebook, muchos dueños de cabañas desesperados contactaron con él. Para Fløene, que vive en Ringsakerfjellet, no está prohibido visitar las cabañas de otras personas del municipio.



Retirar la nieve es sólo uno de los varios miles de ejemplos del movimiento que caracteriza a Noruega durante la pandemia: el espíritu de dugnad o trabajo voluntario.



Cientos de miles de noruegos se han apuntado para ayudar a gente que no conocen. Desde ir a la tienda para los ancianos y enfermos en cuarentena hasta cantar desde los balcones para los niños que tuvieron que cancelar su fiesta de cumpleaños, o coser máscaras y abrigos para el personal sanitario que carece de equipos de protección.



La mayor necesidad de voluntarios está precisamente entre las profesiones sanitarias. Los informes muestran una gran necesidad de mano de obra para hacer frente a la pandemia y el Gobierno ha pedido a los trabajadores cualificados que se inscriban en el servicio. En pocos días, 48.000 profesionales de la salud se han inscrito para trabajar en hospitales e instituciones de todo el país.



"Esta es la dugnad más importante de la posguerra. Los estudiantes de medicina y enfermería pueden llegar a ser absolutamente cruciales para mantener la capacidad del sistema de salud", asegura el ministro de Educación Superior, Henrik Asheim.

Bélgica: sin mascarillas tras perder el tiempo durante dos años

Mark Eeckhaut (De Standaard) | Joël Matriche (Le Soir)

Como en cualquier país que lucha contra el coronavirus, hay una enorme escasez de mascarillas respiratorias en Bélgica.

El suministro ha ido aumentando en los últimos días, pero sobre todo es un problema la falta de mascarillas especiales FFP2. Estas ofrecen mayor protección que las quirúrgicas ordinarias y están destinadas principalmente a los médicos y enfermeras que están en contacto directo con los contagiados. Los hospitales ya han hecho varias peticiones angustiadas por la falta de protección completa para el personal.

Una situación que podría haberse evitado. Hace dos años, la última reserva estratégica nacional de mascarillas FFP2 fue destruida porque eran "inutilizables". No está claro exactamente cuántas se destruyeron, pero ciertamente se trata de varios millones. Había un plan de la ministra de Salud, Maggie De Block (del partido Open VLD, Liberales y Demócratas Flamencos), para construir una nueva reserva 'rotatoria', pero la aplicación de ese plan se retrasó.

La antigua reserva estratégica fue constituida por la entonces ministra de Salud Pública, Laurette Onkelinx (Partido Socialista), en el momento de la gripe porcina en 2009. Según el departamento de De Block, los remanentes de aquella reserva estratégica "no fueron almacenados adecuadamente" en el Ministerio de Defensa, haciéndolos "inutilizables". En 2017, la primera parte de las existencias fue destruida porque había llegado a su fecha de caducidad. La última parte se destruyó en 2018.

El Gobierno federal decidió entonces no proceder inmediatamente a una nueva compra de mascarillas especializadas. En junio de 2018, De Block pidió a su administración, el Servicio Público Federal (SPF) de Salud Pública, que elaborara un plan concreto para una nueva reserva estratégica rotatoria. "Una parte del stock se pone en el mercado cada cierto tiempo, para que se renueve de forma permanente y no caduque, evitando así los errores del pasado", enfatizaron desde su departamento.

En febrero de 2019, el ministerio de De Block reiteró su petición al SPF de Salud Pública, pero sin resultados concretos. A principios de año, el Grupo de Gestión de Riesgos, que decide las medidas necesarias para proteger la salud pública, tuvo que admitir que no había existencias en absoluto. Incluso se dejó a los hospitales la decisión de elegir entre las mascarillas FFP2 o las quirúrgicas no especializadas, según un documento publicado la semana pasada por el semanario francófono Le Vif.

El gabinete de De Block sostiene que el SPF de Salud Pública sigue trabajando en su propuesta. "Comprar mascarillas sin un plan es como tirar el dinero de los contribuyentes. Queríamos una buena solución estructural, en lugar de una solución rápida y superficial, pero la crisis del coronavirus nos ha atrapado a todos con su velocidad", indica.

Jan Eyckmans, portavoz del SPF de Salud Pública, destaca por su parte que siempre es una decisión difícil para el gobierno. "Si compras demasiado y el stock caduca, recibes críticas. Si compras muy poco o nada, también recibes críticas. Con cada crisis se tiene el mismo debate". El resultado de la duda es que a día de hoy existe una gran falta de mascarillas.

Incluso al principio de la pandemia, en marzo, la búsqueda salió mal. El viernes 6 de marzo, el Gobierno federal hizo una lista de todos los posibles candidatos a la licitación. Basándose en el precio y la velocidad de suministro, elaboró una lista con cinco nombres. El primero en el ranking pronto se retiró porque se encuentra en Bulgaria, donde entró en vigor una prohibición de exportación. Así que el SPF de Salud Pública tuvo que elegir a la segunda opción: una empresa del municipio belga de Temse. La compañía, que tenía entre sus clientes a hospitales estatales turcos e incluso a las Naciones Unidas, prometió entregar el producto en una semana. Pero después de unos pocos días quedó claro que esa empresa no podía cumplir sus promesas. Una vez más, se perdió un tiempo valioso.

Sólo la tercera empresa del listado logró entregar las mascarillas. Pero su escasez, y la de otras prendas de protección, sigue siendo en Bélgica el problema más apremiante ante la pandemia.

suiza: Fiebre del sábado noche

Bernhard Odehnal | Sylvain Besson | Julien Wicky (Tages-Anzeiger y Tribune de Genève)

Eran famosos por la nieve inmaculada, la diversión y el aire puro. Pero las grandes estaciones de esquí de los Alpes están ahora cerradas, silenciosas y desiertas. Lo que parecía un gran final de temporada fue interrumpido abruptamente por el coronavirus, que llevó a Austria y Suiza a adoptar medidas de cierre el 13 de marzo.

Estas medidas llegaron al menos una semana tarde: para entonces, el virus ya se había extendido por todas partes. Y las fiestas que se celebraban después de esquiar y que reunían a multitudes en los Alpes jugaron un papel importante en el contagio.

Tomemos como ejemplo Ischgl, una famosa estación de esquí en el Tirol austriaco. Ischgl fue como un segundo hogar para Patrick Müller, 69, de Argovia en Suiza. Ahora Müller (el nombre es ficticio) está en coma artificial en un hospital suizo. Como cientos de otros esquiadores, fue infectado con el coronavirus en Ischgl.

Ischgl se ha hecho tristemente famosa en todo el mundo como un punto caliente de la propagación del virus. Los visitantes del bar de après-ski Kitzloch llevaron el virus a sus países de origen: Alemania, Dinamarca, Noruega e Islandia. En la página web verbraucherschutzverein.at, las víctimas pueden dejar constancia de sus historias. Hasta ahora, 23 ciudadanos suizos se han animado, entre ellos 18 que están infectados y se encuentran en cuarentena o en el hospital.

Patrick Müller llegó a Ischgl con tres amigos el 7 de marzo. Estuvieron poco tiempo en el Kitzloch, y luego enfrente en el Niki's Stadl. Allí tocó el DJ de Kitzloch infectado por el virus. Él se lo transfirió a los camareros y ellos a su vez a los invitados. Los camareros aconsejaron más tarde a los huéspedes suizos que volvieran a casa rápidamente. Pero para entonces ya era demasiado tarde.

Nina Lalonde, una joven de Turgovia, estuvo en Ischgl con su amiga de Berna del 26 de febrero al 1 de marzo. Poco después de su regreso, los síntomas comenzaron: tos, fiebre alta. Lalonde sabe dónde y cuándo se infectó. En la noche del 29 de febrero estuvo en la Champagne Hut de Ischgl y se encontró con una docena de suizos que celebraban una despedida de soltero. Según Lalonde, casi todos los suizos que visitaron el local dieron positivo después.

En el mismo periodo –a principios de marzo–, el contagio rápido y a gran escala tuvo lugar en Verbier, una de las estaciones de esquí más conocidas de la Suiza occidental. Allí se han detectado unos 60 casos de coronavirus. Un médico de dicha localidad, también contagiado, piensa que esa cifra es demasiado baja: "Podría ser de 600 a 800, tal vez incluso más", dice Hicham El Ghaoui.

El período de propagación del virus puede limitarse con precisión al fin de semana del 6 al 8 de marzo, una semana antes de la decisión suiza de cerrar todas las estaciones de esquí. El sábado 7 de marzo, Estelle, residente en Ginebra, se reunió con sus amigos en el restaurante Le Carrefour de Verbier. Cinco de los invitados fueron después al Farinet, una discoteca muy popular en Verbier. Todos se enfermaron a los pocos días, y dos dieron positivo en el test del coronavirus. Una de las chicas que estaban presentes esa noche tuvo que ir al hospital por graves dificultades respiratorias.

"Marzo es el mes de las grandes fiestas en Verbier, especialmente para los ingleses", dice el jefe de Farinet, Jean-Charles Luisier: "Llegan el jueves en aviones totalmente ocupados, pagan con tarjetas de crédito de sus empresas y no conocen límites". Un amigo de Estelle recuerda una conversación con un australiano que dio positivo una semana después, a su regreso. Estelle cree que ella y sus amigos también se infectaron esa noche. Al día siguiente, lunes, todos volvieron a sus oficinas en Ginebra o Lausana. El martes notaron los primeros síntomas leves: tos y fatiga, pero sin fiebre. La mayoría de ellos no reconocieron el virus inmediatamente y siguieron trabajando, posiblemente infectando a otras personas.

El 10 de marzo, el primer turista en Verbier dio positivo. Al día siguiente, también lo hizo el doctor Hicham el Gaoui. Los huéspedes del Carrefour no dieron positivo hasta el 16 de marzo en Ginebra.

El 13 de marzo, la Confederación Suiza cerró todas las estaciones de esquí de Suiza. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La mayoría de los turistas abandonaron el lugar transportando el virus en ellos. Sólo en los últimos días los medios de comunicación locales publicaron una llamada de los médicos de la región para poner en cuarentena a Verbier. "Mira afuera", responde el médico de Verbier, Hicham El Ghaoui: los turistas y los temporeros se han ido hace tiempo, las calles están ahora vacías. Una cuarentena se haría ya "al menos con dos semanas de retraso".

Rumanía: algunos se hacen mortalmente ricos

Catalin Prisacariu (CRJI)

En las afueras del sur de Bucarest, la capital de Rumania, hay una localidad que se llama Calugareni. Es un nombre con el que cualquier rumano, dondequiera que viva, se cruza en algún momento de su juventud: fue allí donde en 1595, según dicen todos los libros de historia rumanos, el muy valeroso Miguel el Valiente, el rey de Valaquia, se enfrentó y derrotó a un enorme ejército otomano.

Pasaron cientos de años sin que nada noticioso volviera a ocurrir en Calugareni, una polvorienta localidad en la llanura del sur de Rumania. Más de cuatro siglos después, el pueblecito volvió a los titulares. Esta vez la estrella fue Steven Seagal, un rey de las batallas en el cine. Tal y como contó el Daily Express en noviembre de 2013, "el hombre de acción de Hollywood Steven Seagal ha adoptado un perro callejero mientras rodaba en Rumanía. La estrella de Alerta máxima está actualmente filmando su nueva película, Un buen hombre, en el país de Europa del Este, y se tomó un descanso para visitar un refugio de animales". El refugio de animales conocido como "Ciudad de los Perros" está situado en Uzunu, un pueblo que forma parte de Calugareni.

Seis años más tarde, en marzo de 2019, María Cristian, una mujer de unos cincuenta años que nunca abandonó la pequeña localidad, creó una sociedad de responsabilidad limitada en la misma aldea de Uzunu. En ese momento, ninguno de los habitantes del pueblo conocía la existencia de la empresa domiciliada en la casa de la mujer y ella tampoco hizo nada diferente de lo que había hecho hasta entonces: siguió cocinando en un restaurante local como durante los últimos años. Según los documentos oficiales, la principal actividad de la empresa era la venta de alimentos y bebidas al por menor en quioscos y mercados. El nombre de la compañía era de lo más apropiado: Romwine & Cofee (exactamente, sólo una "f"). Nada ocurrió con la pequeña empresa en el año siguiente.

Y luego, en marzo de 2020, de repente todo el mundo empezó a hablar de Uzunu. El coronavirus ya había sido declarado como pandemia y uno esperaría descubrir que Uzunu era un epicentro del virus, que todos los habitantes estaban infectados, tal vez cientos de aldeanos muertos abarrotaban las morgues. Bueno, nada de eso, de hecho. Pero había una conexión con el coronavirus: Romwine & Cofee había recibido la adjudicación de dos contratos públicos para suministrar mascarillas de los modelos FFP2 y FFP3. A cargo de la adjudicación de esos contratos estaba la Oficina Nacional de Compras Públicas Centralizadas, un organismo oficial recién creado para asegurar todos los suministros necesarios en la lucha contra la pandemia. Cabe mencionar que las normas de licitación ordinarias se suspendieron después de que se declarara el estado de emergencia en Rumania a mediados de marzo, por lo que las adjudicaciones son ahora más sencillas. Y algunas muy lucrativas: los dos contratos adjudicados a la empresa de venta de alimentos y bebidas de Uzunu ascendieron a 56 millones de leus rumanos –más de 11 millones de euros– por 1,75 millones de mascarillas. Un coste medio de casi 6,5 euros por cada una, cuatro o incluso cinco veces más que el precio real.

Cuando los reporteros se apresuraron a Uzunu y descubrieron la sede de la compañía (la casa de la cocinera del restaurante local), los aldeanos se enteraron de que su vecina era un tiburón de los negocios. Un día después, sin embargo, el misterio se resolvió: al multiplicarse las noticias en los medios de comunicación y prometer el primer ministro, Ludovic Orban, que investigaría la adjudicación de los contratos, un empresario decidió decir lo que sabía. Era Catalin Robertino Hideg, magnate del suministro de productos médicos, propietario de la compañía Sanimed International. Hideg, antiguo estudiante de doctorado en la Academia Nacional de Inteligencia de Rumanía, admitió en la televisión en horario estelar que Maria Cristian era sólo una testaferro suya. En palabras de Hideg, Romwine & Cofee era simplemente una empresa que distribuía material médico de Sanimed International y se presentaba a la licitación de las mascarillas apoyada por Sanimed. ¿Y por qué era eso necesario? Sanimed no podía demostrar que estaba al corriente del pago del IVA (una condición para pujar), dijo Hideg, quien añadió que todo eso era un gran malentendido ya que se suponía que su empresa debería recibir dinero del Estado y no entregárselo.

Sea cual sea el caso, lo que es seguro es que el coronavirus ya ha hecho ricos a algunos. Mortalmente ricos.

Eslovenia: un golpe de estado enmascarado tras una pandemia

Blaž Zgaga (Nacional)

Tras asumir el poder en medio de la pandemia de coronavirus, el primer ministro esloveno de extrema derecha, Janez Jansa, despidió en pocos días a todos los dirigentes del aparato estatal de coerción y de la principal institución médica responsable de prevenir la expansión de la enfermedad. También estableció un Cuartel General de Crisis como principal puesto de mando, pese a carecer de base legal para ello. Todos los días el primer ministro, personalmente y a través de los medios de comunicación bajo su control o propiedad de su Partido Democrático Esloveno (SDS), amenaza a periodistas críticos y a otros medios, que tienen un acceso muy limitado a la información oficial. El domingo 22 de marzo, se dirigió a los ciudadanos eslovenos aislados y asustados diciéndoles que "la Unión Europea se parece a la Edad Media. Las ciudades tienen miedo de la peste, con muros y peajes a cada paso. La única diferencia es que ellos no tenían Internet".

Janez Jansa, que dirige el SDS desde hace 27 años y que recibió el 99,2% de los votos de los delegados en el último congreso del partido en 2017, fue ministro de Defensa en una época de guerras yugoslavas y estuvo involucrado en el tráfico masivo de armas hacia Croacia. En 2014 fue condenado a dos años de prisión por corrupción en un caso conocido como Patria. Sin embargo, tras pasar seis meses en la cárcel, el Tribunal Constitucional revocó la condena y ordenó repetir el juicio. Los hechos ahora ya han prescrito. Jansa se encuentra actualmente en un proceso penal por un supuesto delito de abuso de autoridad, que conlleva un máximo de ocho años de prisión. En los últimos años se convirtió en un aliado del primer ministro húngaro Viktor Orban, quien también financió medios copropiedad del SDS y de Jansa personalmente.

Tras la dimisión del primer ministro Marjan Sarec en enero de este año, Jansa fue nombrado su sucesor al frente de una nueva coalición de gobierno el viernes 13 de marzo. Un día antes, el Gobierno de Sarec había declarado oficialmente la pandemia. Jansa adoptó decisiones a toda velocidad para desmontar las estructuras de seguridad en Eslovenia y colocar en ellas a militantes o simpatizantes de su partido de extrema derecha.

Cuando los ciudadanos eslovenos se despertaron el sábado por la mañana, se encontraron con fotografías distópicas de la primera reunión del nuevo Gobierno, en la que los ministros llevaban de forma totalmente innecesaria respiradores de alta calidad, los mismos que ya se estaban agotando en los centros de salud en ese momento.

Durante esa noche, el ejército perdió a su jefe de Estado Mayor y la policía a su director general, mientras que el control del Servicio de Inteligencia y Seguridad (OVS) lo asumió un antiguo policía militar que en 1994 había participado en el brutal arresto de un civil. Un incidente por el cual Jansa fue destituido en su momento como ministro de Defensa.

Estos cambios han dejado a Eslovenia en una posición en la que ni el ejército ni la policía tienen al frente a personas con un mandato completo por delante, que pudieran oponerse a las presiones políticas con su autoridad e integridad profesional y moral. Al mismo tiempo, el Gobierno presiona a los partidos de la oposición para que faciliten la mayoría de dos tercios en el Parlamento necesaria para otorgar poderes policiales al ejército.

El director de la Agencia de Inteligencia y Seguridad (SOVA), Rajko Kozmelj, renunció el 16 de marzo, después de que el Gobierno enmendara el Reglamento del Consejo de Seguridad Nacional para excluirle de este órgano.

En aquella noche de los cuchillos largos, el Gobierno estableció también el Cuartel General de Crisis como un órgano de decisión del más alto nivel pese a no tener ninguna base legal para ello. Ese Cuartel comenzó inmediatamente a difamar a los intelectuales críticos, incluyendo al filósofo Slavoj Žižek, usando su cuenta oficial de Twitter. Se disolvió repentinamente el 24 de marzo y sus "grupos de trabajo" ad hoc fueron puestos bajo la autoridad del Gobierno.

Como asesor de seguridad nacional fue elegido Zan Mahnic, exmiembro del SDS en el Parlamento, de 30 años de edad. No tiene experiencia profesional en el campo de la inteligencia o la seguridad y es partidario del Movimiento Identitario, que está bajo vigilancia de algunas agencias de seguridad de Europa Occidental debido a sus posiciones de extrema derecha.

El Ejecutivo de Jansa también intenta ampliar los poderes de la policía, de modo que ésta pueda entrar en los domicilios privados y rastrear sin orden judicial los móviles de los ciudadanos sospechosos de estar infectados con el coronavirus.

También la dirección del Instituto Nacional de Salud Pública, responsable de la prevención de epidemias, fue cambiada por razones políticas. Casi todos los días desde su nombramiento, el nuevo Gobierno destituye a altos funcionarios y los reemplaza por miembros, simpatizantes o defensores del SDS.

El 19 de febrero, el exasesor en materia de seguridad Damir Črnčec, que fue un colaborador muy cercano de Jansa durante muchos años y que dirigió en el pasado los organismos de inteligencia SOVA y OVS, advirtió públicamente a los ciudadanos eslovenos: "Conocer cómo funciona el aparato del SDS de acuerdo con los principios de la mafia, en la que todos los caminos conducen al líder y a su círculo cercano, me resultaba extraño. [...] Nos acercamos a la transición hacia una sociedad autoritaria".

Entre los bastidores de la pandemia, con casi todos los eslovenos confinados, se está produciendo un golpe de estado. Cuando se ponga fin a la cuarentena, los ciudadanos eslovenos probablemente tendrán problemas para reconocer su propio país.

Turquía: aquí no se habla del covid-19

Zeynep Sentek (The Black Sea)

Era la medianoche del 18 de marzo cuando le sonó el timbre al veterano editor de noticias Ismet Cigit. Estaba dormido en ese momento, había tomado su insulina un par de horas antes y se había ido a la cama, así que su esposa abrió la puerta. Fue saludada por tres policías, que pidieron hablar con su marido.

Su esposa despertó a Cigit y él se apresuró a la puerta para preguntar qué había pasado. "Tenemos una orden de la fiscalía para detenerlo", dijo uno de los oficiales. Cigit aseguró que la policía fue educada, pareciendo avergonzada de molestar a un hombre de 65 años en medio de la noche. Se disculparon por las formalidades y le pusieron cuidadosamente las esposas.

Cigit dijo que estar esposado físicamente "no es algo tan malo", pero que psicológicamente "era como si fuera un asesino".

Se enteró de que se le acusaba de "incitar al pánico" por un reportaje publicado en su periódico, The Kocaeli Voice (Kocaeli Ses). Ese mismo día, alguien avisó a uno de sus reporteros sobre dos muertes relacionadas con el Covid-19 en el Hospital Derince, situado en la provincia de Kocaeli, en el noroeste de Turquía. Tras confirmar la noticia con varias fuentes, el periódico la publicó.

"La historia es absolutamente cierta", dice Cigit. "No podían refutarla de ningún modo, pero querían averiguar mis fuentes. Era inquietante".

Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, las autoridades turcas se han mostrado reacias a dar a conocer información al público, prefiriendo en cambio restar importancia a las tasas de infección y al número de muertes, además de ocultar la identidad de las víctimas. Para silenciar a los críticos y disuadir a los que informan de todo lo que no sea la versión oficial, el Estado recurre a tácticas familiares y agresivas.

Ismet Cigit es uno de los siete periodistas que han sido detenidos por las autoridades turcas por informar sobre muertes concretas causadas por el Covid-19, según Reporteros sin Fronteras. La mayoría son periodistas locales.

La presión no se limita al periodismo. Se prohíbe al personal sanitario hacer declaraciones públicas, y los que expresan sus preocupaciones, incluso en privado, se enfrentan a consecuencias legales. El 19 de marzo, la doctora Gule Cinar, especialista en enfermedades infecciosas, fue grabada en secreto mientras celebraba una reunión informativa para su personal en el Hospital Ibni Sina de la Universidad de Ankara. Advirtió a sus colegas que el número de infectados en Turquía es "de miles, no de cientos", como afirmaba el Estado.

La grabación se filtró, por razones que se desconocen. La Universidad inició un procedimientos disciplinario contra Cinar, que se vio obligada a presentar una disculpa pública. Muchos de los médicos y enfermeros de Turquía recurren ahora a publicar peticiones anónimas de ayuda en las redes sociales, denunciando la difícil situación de hospitales desbordados y la falta de equipos de protección para el personal.

Hasta mediados de marzo, el Gobierno turco se negó a admitir la existencia de ningún caso. Ahora, el ministro de Sanidad difunde cada día cifras oficiales de contagios y muertes desde su cuenta personal de Twitter, pero continúa ocultando otros detalles, como la ubicación y edad de los fallecidos o cualquier condición de salud subyacente.

La revelación más reciente del ministro afirma que hay 11.535 casos y 168 muertes, lo que muestra una tendencia al alza más rápida que la observada en China o Italia. Los expertos médicos advierten que lo peor está por venir. El ministro afirma que la capacidad de realizar test de Turquía es de entre 10.000 y 15.000 por día, pero hasta ahora sólo 76.000 personas han sido examinadas.

Algunos políticos tampoco son inmunes al acoso. La diputada del partido pro-kurdo HDP Remziye Tosun fue objeto de una investigación y una orden de detención por "incitar al público al enfrentamiento y el odio o la humillación", por el simple hecho de instruir a sus electores a protegerse a sí mismos y a sus familias del virus quedándose en casa y lavándose las manos.

Los ciudadanos normales también sienten la mano dura del Estado. Desde el brote, al menos 410 personas han sido detenidas, y algunas han sido acusadas de "incitar al pánico en público difundiendo material provocativo".

El camionero Malik Baran Yilmaz es uno de ellos. Hace varios días grabó un video con su móvil criticando las llamadas del Gobierno al confinamiento sin la promesa de algún apoyo financiero. Millones de turcos dependen de un salario diario para sobrevivir.

"No soy rico. Soy un trabajador, un camionero. Si no trabajo, no hay comida. No es este virus, sino este sistema el que me matará", denunciaba Yilmaz en el vídeo que publicó en las redes. Sus palabras tuvieron un amplio eco y el video fue ampliamente compartido.

La policía fue a buscarlo. Fue detenido por "provocar al público a desobedecer las normas". Cuando se le preguntó al ministro del Interior en una entrevista sobre Yilmaz, contestó: "No hay necesidad de arrojar una sombra sobre lo que el Estado está haciendo durante esta crisis. Yo cuestionaría las intenciones de esa persona".

Yilmaz fue liberado más tarde ese mismo día en espera de la investigación del fiscal. Ahora debe presentarse en su comisaría local cada semana y no puede salir del país.

Ismet Cigit también fue liberado y el fiscal decidió no proseguir con el caso. "Después de eso, primero decidimos ser cuidadosos y no informar tanto sobre el tema. Pero somos periodistas, así que seguiremos informando", añadió. "Querían asustarnos, pero en realidad no funcionó".