El terremoto del Egeo deja ya más de medio centenar de fallecidos y casi 900 heridos mientras continúan las réplicas

El balance de víctimas mortales por el terremoto del viernes en el Egeo ha dejado ya 58 muertos en Turquía, según el último balance publicado este domingo por la autoridad para la gestión de desastres del país, a los que se suman otros dos fallecidos en Grecia, en medio de nuevas réplicas y labores de rescate sin descanso, según informa Europa Press

El ministro turco de Medio Ambiente y Urbanización, Murat Kurum, ha informado de que ahora mismo hay unos 5.000 miembros del personal de búsqueda y rescate para intentar encontrar nuevos supervivientes bajo los escombros de las decenas de edificios colapsados parcial o totalmente en la ciudad más afectada por el terremoto, Esmirna.

Allí han sido rescatadas en torno a un centenar de personas mientras que los afectados llevan dos días viviendo en las 1.800 tiendas de campaña puestas a disposición de los supervivientes.

El ministro de Salud turco, Fahrettin Koca, se ha hecho eco en su Twitter durante la madrugada de este domingo del rescate de entre los escombros de un anciano de 70 años a aproximadamente las 01:00 horas locales (23:00 del día anterior en horario peninsular).

Hace apenas una hora el Koca ha publicado también en esta red social una fotografía en la que se le veía junto a este anciano al que ha ido a visitar al hospital.

El número de heridos ronda los 900, según la autoridad para la gestión y el control de desastres en Turquía (AFAD), que se suman a otros 20 heridos en Grecia, en particular la isla de Samos, la más dañada, donde se han registrado las dos víctimas mortales confirmadas por el Gobierno heleno: dos estudiantes de 15 y 17 años.

En una actualización previa a cargo del ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, se especificó que había siete personas hospitalizadas en cuidados intensivos, de las cuales tres tienen pronóstico crítico.

La AFAD ha precisado que el epicentro se ha registrado a unos 17 kilómetros de la costa de Esmirna, con un hipocentro a una profundidad de 16,5 kilómetros.

Tras el temblor se han registrado al menos 484 réplicas, 37 de ellas de una magnitud superior a 4, según la AFAD. Asimismo, el temblor ha generado un tsunami que ha afectado al interior de las costas de ambos países, según han registrado los propios residentes en las imágenes que circulan por las redes sociales.

Minutos después de la declaración del seísmo, el Gobierno griego ofreció a Turquía toda su cooperación para ayudar en las labores de rescate, en un gesto de buena voluntad tras semanas de disputas territoriales entre ambos países. "Acabo de llamar al presidente Erdogan para ofrecerle mis condolencias por la trágica pérdida de vidas a causa del terremoto que ha azotado a nuestros dos países", ha hecho saber el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, en su cuenta de Twitter. "Cualesquiera que sean nuestras diferencias, estos son momentos en los que nuestra gente necesita estar unida", ha añadido el mandatario en un mensaje de concordia.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

Erdogan, por su parte, agradeció el gesto a Mitsotakis y ha ofrecido sus condolencias "a toda Grecia". "Turquía también está siempre dispuesta a ayudar a Grecia a curar sus heridas", ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, donde ha afirmado que "que dos vecinos se solidaricen en tiempos difíciles es más valioso que muchas cosas en la vida".

Thank you, Mr. Prime Minister.



I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.



That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ