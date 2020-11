La democracia derrota a Trump: Biden gana Pensilvania y se garantiza la victoria

Publicada el 07/11/2020 a las 17:30 Actualizada el 07/11/2020 a las 19:50

Joe Biden ha necesitado cuatro días de recuento, pero lo ha logrado. A las 17.27 hora peninsular española, CNN, NBC News, ABC, Associated Press y The New York Times le han dado como ganador de las elecciones y próximo presidente de EEUU tras hacerse con los 20 votos correspondientes del estado de Pensilvania. Se convierte así en el residente número 46 de la Casa Blanca y lo acompañará la ya vicepresidenta electa, Kamala Harris, que, aunque no fue la primera mujer en formar parte de la candidatura de un gran partido (antes lo hiceron Geraldine A. Ferraro y Sarah Palin en la Vicepresidencia y Hillary Clinton en la Presidencia), sí será la primera en romper el techo de cristal al lograr una victoria electoral.

Biden, de 77 años de edad y exvicepresidente de Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama, logra con su victoria en Pensilvania superar los 270 votos electorales necesarios para el cargo. Suma 279 ya, después de que, media hora después, The New York Times también le añadiese los 6 votos correspondientes al estado de Nevada.

Su rival, Donald Trump, al que sucederá en el cargo, suma, a estas alturas del recuento, sólo 214 votos electorales. El actual presidente, que se mantendrá en el cargo hasta el 20 de enero, se ha negado, por el momento, a reconocer el resultado y ha vuelto a insistir en que continuará presentando acciones legales para garantizar la "legalidad" del recuento y ha asegurado que los comicios "están muy lejos de terminar". El mandatario estaba jugando al golf en el momento en que se ha conocido su derrota.

En sus primeras declaraciones tras confirmarse su victoria, Biden ha compartido en Twitter un vídeo acompañado de un mensaje en el que asegura que será "un presidente para todos los estadounidenses". "América, me honra haber sido elegido presidente de nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo que seré un presidente para todos, hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que habéis depositado en mí".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Kamala Harris también ha recurrido a Twitter para hacer sus primeras declaraciones como vicepresidenta electa: "Estas elecciones van más allá de Joe Biden o yo misma. Tienen que ver con el alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a empezar", ha escrito acompañando el mensaje con el mismo vídeo que Joe Biden. Minutos más tarde, ha regresado a la red social para compartir la llamada con la que ha felicitado a su compañero de fórmula. "¡Lo conseguimos, Joe!", se le escucha decir a la futura número dos de la Casa Blanca.

Con esta victoria, al Partido Demócrata le ha salido bien la jugada y ha roto la costumbre al evitar que Trump repitiese el cargo. Y lo ha hecho apostando por un Biden que llega a la Casa Blanca como el presidente de mayor edad, con 78 años, y con una dilatada experiencia política a sus espaldas. También será el segundo católico que llega a la Presidencia, antes fue John F. Kennedy en 1960. Y el decimoquinto vicepresidente que logra ascender al principal cargo del país después de ser número dos, un hito inédito desde la victoria del republicano George H. W. Bush en 1989, después de ocho años a la sombra de Ronald Reagan.

Nacido el 20 de noviembre de 1924 en Pensilvania, justo el estado que le ha dado la victoria, Biden fue senador por Delaware, adonde se mudó con diez años, desde los 29 años y los 36 posteriores. Su carrera en el Senado arrancó con una tragedia. Días después de salir elegido en 1972, su familia sufrió un accidente de tráfico en el que fallecieron su mujer y su hija de un año. Sus otros dos hijos, Beau y Hunter, resultaron heridos, y fue en el hospital donde estaban ingresados donde juró el cargo.

Ambos también han protagonizado su campaña electoral este año, pero por diferentes motivos. Beau, que llegó a ser fiscal general de Delaware, falleció de cáncer en 2015, en pleno debate sobre la posibilidad de una tercera candidatura de Biden a las primarias del Partido Demócrata para ser candidato en las elecciones de 2016. Hunter ha sido uno de los puntos débiles del candidato demócrata por sus adicciones y por sus supuestos negocios ilegales en Ucrania. Cinco años más tarde, contrajo matrimonio con su actual mujer, Jill, con quien tuvo otra hija.

Tras ocho años a la sombra de Barack Obama como su fiel vicepresidente, amigo y consejero, y tras bajarse de la carrera demócrata para sustituirle en 2016 dejando vía libre a Hillary Clinton, se convirtió en el candidato en 2020 tras un pulso con el senador Bernie Sanders que se interrumpió abruptamente por la pandemia del coronavirus. Pandemia que también ha marcado esta campaña. Biden, al contrario que Trump, ha lucido mascarilla, apoyado al doctor Fauci y organizado una serie de actos aptos en tiempo del covid-19.

Las felicitaciones a Biden

Los principales líderes del Partido Demócrata estadounidense han felicitado ya a Joe Biden y a Kamala Harris. El expresidente Barack Obama, referencia indiscutible del la formación, ha publicado un extenso comunicado recogido por Europa Press en el que afirma que no puede "estar más orgulloso de nuestro próximo presidente" y por el "hito" de la elección de Harris como vicepresidenta. "En estas elecciones, en circunstancias inéditas, los estadoundienses han alcanzado una participación sin precedentes y, cuando se cuenten todos los votos, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris habrán logrado una victoria histórica y decisiva", ha afirmado.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha destacado por su parte: "¡Hemos conseguido preservar la república!". "Felicidades a Joe Biden por su victoria por el alma de nuestro país. Felicidades a Kamala Harris por hacer historia. Es el momento de sanar y crecer juntos. E Pluribus Unum", frase en latín que significa "De muchos, uno" y que forma parte del sello presidencial estadounidense.

El portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha destacado los hitos de esta elección por el nombramiento de Harris: "La primera mujer vicepresidenta, la primera afroamericana vicepresidenta, la primera asiáticoestadounidense vicepresidenta. ¡Estoy tan orgulloso de mi amiga Kamala Harris!".

El principal rival de Biden por la candidatura demócrata, Bernie Sanders, también ha felicitado al presidente electo por su victoria, aunque en un tono más sobrio. "Quiero felicitar a todas las personas que han trabajado tan duro para hacer posible este día histórico", ha indicado. "Ahora y a través de nuestras bases organizadas vamos a crear un gobierno que funcione para TODOS y no para unos pocos. Una nación construida sobre la justicia, no sobre la avaricia y la intolerancia", ha indicado. El viernes, Sanders advertía que tras la victoria de Biden "la lucha no ha terminado, sino que acaba de empezar". Otro precandidato presidencial demócrata, Pete Buttigieg, ha felicitado igualmente a Biden en un mensaje publicado en Twitter junto a un mensaje de ambos.

También desde el ala izquierda del Partido Demócrata, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez ha felicitado al "presidente electo Joe Biden" y a la "vicepresidenta electa, Kamala Harris".

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton ha destacado la "histórica" candidatura de Biden y Harris. "Los votantes han hablado y han elegido a Joe Biden y Kamala Harris como nuestros próximos presidente y vicepresidenta. Es una candidatura histórica, un repudio a Trump, una nueva página para Estados Unidos. Gracias a todos los que han hecho que esto pasara. A partir de ahora, juntos", ha indicado.

Y desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado también un mensaje de felicitación y ha destacado que está "preparado" para cooperar con Estados Unidos y hacer frente "juntos" a los grandes retos globales. También han sumado sus felicitaciones el canadiense Justin Trudeau o el británico Boris Johnson, entre otros dirigentes internacionales.

El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2020