Los Veintisiete acuerdan la aplicación provisional del acuerdo de relaciones con Reino Unido

Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado este lunes por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo anunciado el jueves por Londres y Bruselas para la relación comercial futura, a la espera de que el Parlamento Europeo le conceda la ratificación definitiva ya en 2021.

Un portavoz de la Presidencia alemana de la UE ha confirmado esta "luz verde" por parte de los embajadores de Veinsisiete, que han acordado por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo el 1 de enero y durante dos meses. El texto quedará adoptado formalmente si ningún gobierno se opone antes del martes a las 15.00 horas, informa Europa Press.

Las capitales se habían dado unos días para examinar las 1.246 páginas de textos legales que conforman el acuerdo. Con los últimos trámites, se podrán remitir los textos legales al Parlamento europeo, firmarlos por los 27 y publicarlos en el Diario Oficial de la UE antes de que acabe el año y expire el periodo de transición.

Si para el 28 de febrero no se completa la ratificación del acuerdo post Brexit, la Comisión Europea y el Gobierno británica tendrían que negociar una prórroga de la aplicación provisional.

La Eurocámara se había pronunciado hasta ahora en contra de un aplicación provisional "total" porque no ve con buenos ojos dar este paso sin conocer su opinión, aunque una mayoría de grupos se han abierto en los últimos días a una aplicación interina previa a su voto siempre que sea "parcial" y solo afecte a los capítulos más urgentes.

Precisamente este lunes se han citado los líderes de los grupos en el Parlamento Europeo y el presidente de este órgano, David Sassoli, para analizar el resultado de las negociaciones con Londres y los pasos a seguir a partir de ahora.

Antes, el grupo de coordinación para el Brexit ha podido escuchar de viva voz las explicaciones del principal negociador europeo, Michel Barnier. El excomisario francés ha agradecido en Twitter este "fructífero" encuentro y ha agradecido a la Eurocámara "su confianza y apoyo durante esta extraordinaria negociación".

