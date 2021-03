La UE no permitirá las exportaciones a AstraZeneca hasta que no cumpla con su contrato

Publicada el 28/03/2021 a las 19:59 Actualizada el 28/03/2021 a las 20:37

La UE no permitirá la exportación de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca mientras no se cubran las cantidades de suministro firmadas en los contratos. "Mientras AstraZeneca no cumpla sus obligaciones, todo lo que se produzca en suelo europeo será distribuido a los europeos", ha afirmado el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, en declaraciones a la emisora RTL recogidas por Bloomberg y Europa Press.

AstraZeneca ha comprometido 70 millones de dosis para el segundo trimestre, ha recordado Breton, pero por el momento solo ha cubierto el 30% de esa cifra, mientras que ha cumplido con el 100% del suministro comprometido con Reino Unido. La UE ha exportado aproximadamente el 40% de su producción, incluidas 20 millones de dosis que han partido hacia Reino Unido, ha explicado. Reino Unido, en cambio, no ha exportado vacunas.

Breton ha asegurado que, si puede, la UE ayudará a Reino Unido cuando necesite dosis para administrar el segundo pinchazo en el plazo necesario. "Si hay excedentes, podrán ir a otros lugares", ha matizado.

La UE tiene previsto haber producido 420 millones de dosis para mediados de julio, una cifra suficiente para lograr la inmunidad de rebaño, ha explicado Breton, que considera que esta inmunidad se alcanza cuando se ha vacunado a un 70% de los adultos.