La cobertura del conflicto Israel-Palestina: un partido amañado en el ring mediático

Desde que las provocaciones de la extrema derecha israelí en Jerusalén Este han reavivado los enfrentamientos entre el ejército y Hamás, hemos comprobado una vez más la importancia de las opiniones independientes sobre el terreno, a menudo de los corresponsales de las agencias de prensa y de los medios impresos. Sus despachos y sus documentos desmontan las mentiras del gobierno de Benjamín Netanyahu, ampliamente difundidas sin matices –sobre todo en Francia por una parte de los medios audiovisuales– por los partidarios de Israel que forman un vasto lobby político y mediático. El partido parece desigual, tan masiva es la apisonadora propagandística. Sin embargo, no está perdido.

Tres periodistas que cubrieron Israel-Palestina, de tres redacciones y en tres períodos diferentes relatan –garantizado el estricto respeto de su anonimato– las llamadas telefónicas intempestivas, las amenazas apenas disimuladas y el juego a dos bandas de sus jefaturas de redacción. El primero, al que llamaremos Étienne, fue corresponsal en Jerusalén para un diario francés; el segundo, Marc, para un medio audiovisual, y el tercero, Philippe, el enviado especial regular de un semanario.

Al igual que la mayoría de los corresponsales y enviados especiales en Israel, elogian la “fluidez” del trabajo en ese país: allí la prensa es diversa, las fuentes son numerosas, están disponibles, y los temas son variados. Solo la información relativa a la “seguridad nacional” está supeditada a un comité de censura militar, y a veces se prohíbe su publicación, principalmente para impedir la identificación de soldados en los medios audiovisuales. Pero eso sucede sobre todo con una prensa israelí con frecuencia combativa, que mantiene ese carácter a pesar de las grandes maniobras de Benjamín Netanyahu y de sus amigos megamillonarios de los medios para hacerla entrar en vereda. La manipulación del ejército israelí destinada a dar la impresión, el jueves 13 de mayo, de un ataque terrestre contra Gaza es, desde este punto de vista, una primicia, fuertemente condenada por la prensa internacional.

Numerosos corresponsales de los diarios Le Monde, Libération o de otras redacciones publicaron a su regreso de Israel obras tan apasionantes como críticas sobre la sociedad israelí.

Así que el problema es menor en Israel: “Ahí se trabaja bien, la gente está acostumbrada a la prensa, se puede ir a cualquier lugar, todo es muy abierto”, dice por ejemplo René Backmann, que durante mucho tiempo colaboró en Le Nouvel Observateur y ahora escribe en Médiapart [socio editorial de infoLibre]. “Donde nos joden es en Francia”, agrega. Para ser más precisos: ahí joden a los periodistas e ignoran a los intelectuales críticos de la política israelí.

Citemos más extensamente a estos tres periodistas.

Étienne, excorresponsal de un diario:

La primera sorpresa ocurre cuando me instalo en Jerusalén. Uno de los redactores en jefe del diario viaja a visitarme y me presenta a uno de los viejos “amigos” del Mosad, que me pone en contacto con un agente más joven del contraespionaje israelí que se hace llamar Paul y que es uno de los oficiales responsables de la prensa extranjera. Paul me envía regularmente documentos en carpetas plásticas que yo no utilizo, porque no puedo verificarlos con una segunda fuente o porque la información que contienen es insignificante. Pero en varias oportunidades encuentro esas “revelaciones” en el diario, con la firma del redactor en jefe mencionado, que regresa a Israel sin avisarme. Incluso llega a entrevistar al primer ministro sin hacerme partícipe, contrariamente a la rutina, que determina que el corresponsal siempre esté presente en las entrevistas en el país que cubre. El redactor en jefe me lo comunica por teléfono: “Solo quiere verme a mí”, y luego me pasa al oficial del Mosad asignado a la prensa extranjera, que me dice: “Lo siento, es verdad”, etc. Y con razón: sus editoriales reflejaban la posición israelí en esa época.

Unos meses más tarde, recibo un pedido –algo poco habitual– de la sección Sociedad del diario: un artículo sobre los judíos franceses que emigraban a Israel debido al antisemitismo en Francia. Una investigación rápida me demuestra que las cosas son muy diferentes. La cantidad de inmigrantes provenientes de Francia no aumentaba en ese momento, y todas las personas con las que me reúno en Israel me dicen que no hicieron su aliyá por temor, sino por sionismo, y que por cierto, “el país donde los judíos están verdaderamente en peligro es este”. Un contacto en la Agencia Judía me facilita estadísticas recientes que revelan el perfil bien militante de los inmigrantes: más del 90% pasaron en Francia por escuelas u organismos judíos. Una enorme mayoría confirma que vino por razones ideológicas: eso no le gusta a la periodista de la sección Sociedad encargada de mi artículo, que –yo lo ignoraba– era cercana a la derecha israelí. Al día siguiente, encuentro en el diario mi artículo, con supresiones y sin algunas cifras molestas. Además, la misma periodista publica un artículo indulgente sobre “la comunidad judía francesa, furiosa contra la prensa”.

Como yo iba regularmente a Cisjordania y a Gaza y les deba la palabra a los palestinos, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF) protestó ante la dirección del diario. Pero la única noticia que yo recibí fue de parte del propio presidente del CRIF. Al final de una conferencia en la que él participaba en Jerusalén, me pregunta, a solas: “¿Lo llamó su director?”. Yo le pregunto a qué título pueden interesarle las comunicaciones internas del diario, y él me responde: “Mi director no me llama nunca, me tiene una confianza total”, antes de que yo lo deje plantado ahí mismo. El quid de la cuestión lo comprendí un poco más tarde, estando de paso por París. Me encuentro con el director de la redacción, que me explica: “El CRIF me invitó a un viaje por Israel, fui para no generar revuelo, pero no quise hablarte para no molestarte ni influirte, y por supuesto, no escribí nada”. Cuando el director fue remplazado debido a un cambio de accionarios, yo ya había vuelto a París. Su sucesor se jactará en todas partes de haber convertido al periódico en “un diario pro-Israel”.