Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás tras once días de bombardeos en Gaza

Publicada el 21/05/2021 a las 08:12 Actualizada el 21/05/2021 a las 09:27

A la una de la madrugada, hora española, los bombardeos israelíes y los ataques de Hamás, de forma simultánea, han cesado después de once días de escalada violenta.

El acuerdo de alto el fuego negociado por Egipto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entrado en vigor oficialmente esta madrugada de viernes tras once días de una escalada de violencia que no se registraba en el territorio desde 2014, ha informado Europa Press.

No obstante, horas y minutos antes de que efectivamente se oficializara el acuerdo, algo que ha tenido lugar a las 2.00 horas (hora local), el Ejército de Israel ha denunciado que desde la Franja de Gaza se han seguido disparando cohetes hacia ciudades israelíes. Las comunidades israelíes cercanas a la Franja han visto cómo sonaban las sirenas antiaéreas a menos de 15 minutos de la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que media hora antes de este hito también han sonado las sirenas en ciudades al sur de Israel, en la región de Eshkol.

Sin embargo, los medios israelíes señalan que no se han disparado grandes descargas, aunque los bombardeos con cohetes y granadas de mortero han dejado un herido, informa The Times of Israel.

Desde el inicio de la ofensiva hace once días, el Ministerio de Salud de Gaza ha informado de 232 muertos, entre los que se encuentran 65 niños, mientras que las autoridades israelíes han confirmado que han muerto doce personas, entre ellas dos niños.

Celebraciones en Gaza y Cisjordania

Con la oficialización de la tregua entre Israel y Hamás, los ciudadanos han salido a las calles para celebrar el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza y Cisjordania.

La prensa palestina ha informado de miles de ciudadanos participando en marchas improvisadas que recorrieron las calles que días atrás han sido escenario de la última ronda de hostilidades.

En Cisjordania, ciudades como Silwan han registrado marchas también, mientras que en Jerusalén Este también han salido a las calles los palestinos, que incluso han lanzado fuegos artificiales.

Tras la entrada en vigor del acuerdo, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Sami Abú Zuhri, ha asegurado que "cualquier declaración sionista de un alto el fuego unilateral representa una declaración de su derrota", a través de un comunicado recogido por la agencia palestina Maan. Además, ha subrayado que están "listos para todas las opciones", mientras que también les preocupa "el éxito de todas las iniciativas para alcanzar hacia la calma".

Zuhri ha alabado el "maravilloso" desempeño de Hamás en estos once días, señalando que "la resistencia responde con toda la fuerza a las masacres contra civiles inocentes" en una acción que ha empujado a la nación "a levantarse para defenderse" y que sido "disuasiva para el enemigo sionista", sobre quien ha confirmado su "superioridad".